Экс-главу Минприроды Ростовской области Урбана отправили под домашний арест

Posted 9 января, 13:13
Published 9 января, 13:13
Modified 9 января, 14:01
Updated 9 января, 14:01
Напоминаем, что Урбан — бывший министр природных ресурсов и экологии, а также глава филиала ФГБУ «Россельхозцентр».
В апреле 2024 года его арестовали и возбудили против него дело о присвоении бюджетных средств. Бывшего чиновника и его зама подозревают в махинациях на сумму свыше 11 миллионов рублей.
В июне 2024 года, как пишет источник, появилась информация о возбуждении второго дела. Урбану вменяют хищение крупной суммы из премиального фонда.
До этого бывший чиновник находился в следственном изоляторе. Теперь он переведен под домашний арест.
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