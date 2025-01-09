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Posted 9 января, 13:13

Published 9 января, 13:13

Modified 9 января, 14:01

Updated 9 января, 14:01

В Ростове экс-министра ресурсов и экологии Урбана посадили под арест

Экс-главу Минприроды Ростовской области Урбана отправили под домашний арест

9 января 2025, 13:13
Фото: mcx.gov.ru. В Ростове экс-министра ресурсов и экологии Урбана посадили под арест
В Ростове суд изменил меру пресечения главе «Россельхозцентра» Геннадию Урбану. Его перевели под домашний арест, сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Напоминаем, что Урбан — бывший министр природных ресурсов и экологии, а также глава филиала ФГБУ «Россельхозцентр».

В апреле 2024 года его арестовали и возбудили против него дело о присвоении бюджетных средств. Бывшего чиновника и его зама подозревают в махинациях на сумму свыше 11 миллионов рублей.

В июне 2024 года, как пишет источник, появилась информация о возбуждении второго дела. Урбану вменяют хищение крупной суммы из премиального фонда.

До этого бывший чиновник находился в следственном изоляторе. Теперь он переведен под домашний арест.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Хищение#Арест#Министр#Уголовное дело#Ростов#Россельхозцентр
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