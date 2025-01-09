rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 14:32

Published 9 января, 14:32

Modified 9 января, 14:34

Updated 9 января, 14:34

Итоги дня: Ростов попал в список самых дорогих городов, а у предприятий отбирают кур

Итоги дня: Ростов попал в список самых дорогих городов, а у предприятий отбирают кур

9 января 2025, 14:32
Фото: rostovgazeta.ru. Итоги дня: Ростов попал в список самых дорогих городов, а у предприятий отбирают кур
Ростов вошел в рейтинг самых дорогих городов страны и мира, эксперты спрогнозировали замедление роста зарплат в регионе в 2025 году, а донские власти конфискуют птиц у фермы из-за опасного вируса.

Дорогой Ростов

Донская столица попала в список самых дорогих городов в мире. На январь 2025 года Ростов занял 308 строчку в рейтинге, расположившись между Хайдарабадом в Индии и Уфой.

Кроме того, донская столица также вошла в топ-10 самых дорогих городов России. Так, индекс стоимости жизни в донской столице составил 22.7 из 100, платы за съем квартиры — 6.7, доступности продуктов — 21.0, цен в заведениях общепита — 22.4, а покупательской способности — 61.0.

На январь 2025 года Ростов занял 308 строчку в рейтинге, расположившись между Хайдарабадом в Индии и Уфой.
На январь 2025 года Ростов занял 308 строчку в рейтинге, расположившись между Хайдарабадом в Индии и Уфой.. Фото: rostovgazeta.ru
Рекрутеры прогнозируют замедление роста зарплат в Ростовской области в 2025 году
Узнать подробнее

Рост зарплат

Аналитики популярного сервиса по подбору персонала рассказали, какие изменения в заработных платах ждут жителей донского региона в 2025 году.

Так, рост зарплат начался еще в 2023 году, когда на одну вакансию могло приходить всего 2-3 резюме. В 2024 она продолжила расти в умеренных темпах. Похожая тенденция будет и в 2025 году.

Сообщается, что прирост заработных плат у работников сохранится, однако его темпы замедлятся. Кроме того, в компаниях донского региона прогнозируется увеличение численности персонала. Вместе с этим, как сообщают эксперты, останется дефицит кадров.

Власти Ростовской области изымут птиц у сельхозпредприятия из-за опасного вируса
Узнать подробнее

Конфискация птиц

В донском регионе началась борьба с опасным птичьим гриппом.

В донском регионе началась борьба с опасным птичьим гриппом.
В донском регионе началась борьба с опасным птичьим гриппом.. Фото: rostovgazeta.ru

Так, на предприятии «Алена», которое расположено в поселке Дубравый, ввели карантин. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Кроме того, в документе указано, что у предприятия обязаны конфисковать продукты производства и птиц.

Читайте также:
Экономист Остапкович предупредил о росте цен в Ростове после Нового годаФАС проверяет производителей сливочного масла из-за жалоб на цены в РостовеЦены в Ростовской области вырастут еще больше из-за тарифа ж/д перевозок
#Милана Белкина#Экономика#Ростов-на-Дону#Рейтинг#Цены#Карантин#Птичий грипп#Зарплаты#Ростов#Юрий Слюсарь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика