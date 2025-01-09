Итоги дня: Ростов попал в список самых дорогих городов, а у предприятий отбирают кур

Posted 9 января, 14:32
Published 9 января, 14:32
Modified 9 января, 14:34
Updated 9 января, 14:34
Донская столица попала в список самых дорогих городов в мире. На январь 2025 года Ростов занял 308 строчку в рейтинге, расположившись между Хайдарабадом в Индии и Уфой.
Кроме того, донская столица также вошла в топ-10 самых дорогих городов России. Так, индекс стоимости жизни в донской столице составил 22.7 из 100, платы за съем квартиры — 6.7, доступности продуктов — 21.0, цен в заведениях общепита — 22.4, а покупательской способности — 61.0.
Аналитики популярного сервиса по подбору персонала рассказали, какие изменения в заработных платах ждут жителей донского региона в 2025 году.
Так, рост зарплат начался еще в 2023 году, когда на одну вакансию могло приходить всего 2-3 резюме. В 2024 она продолжила расти в умеренных темпах. Похожая тенденция будет и в 2025 году.
Сообщается, что прирост заработных плат у работников сохранится, однако его темпы замедлятся. Кроме того, в компаниях донского региона прогнозируется увеличение численности персонала. Вместе с этим, как сообщают эксперты, останется дефицит кадров.
В донском регионе началась борьба с опасным птичьим гриппом.
Так, на предприятии «Алена», которое расположено в поселке Дубравый, ввели карантин. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Кроме того, в документе указано, что у предприятия обязаны конфисковать продукты производства и птиц.