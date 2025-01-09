Минимальный размер оплаты труда подняли в Ростовской области с 1 января

Posted 9 января, 17:18
Published 9 января, 17:18
Modified 9 января, 17:20
Updated 9 января, 17:20
С 1 января 2025 года в силу вступил проект областного закона, который касается бюджета на 2025 и 2026–2027 годы.
В документе обозначен новый размер ежемесячного минимума, которые обязан платить работодатель — 22,4 тысячи рублей. Это — на три тысячи рублей и на 17% выше, чем в 2024-м.
Также с 1 января вступила в силу норма, согласно которой МРОТ должен составлять не менее 48% от медианной зарплаты в стране.
Кроме того, с 2030 года минимальный размер оплаты труда планируют повысить до 35 тысяч рублей.