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Posted 9 января, 17:18

Published 9 января, 17:18

Modified 9 января, 17:20

Updated 9 января, 17:20

Минимальный размер оплаты труда подняли в Ростовской области с 1 января

Минимальный размер оплаты труда подняли в Ростовской области с 1 января

9 января 2025, 17:18
Фото: 1MI. Минимальный размер оплаты труда подняли в Ростовской области с 1 января
В Ростовской области увеличился минимальный размер оплаты труда до 22,4 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.

С 1 января 2025 года в силу вступил проект областного закона, который касается бюджета на 2025 и 2026–2027 годы.

В документе обозначен новый размер ежемесячного минимума, которые обязан платить работодатель — 22,4 тысячи рублей. Это — на три тысячи рублей и на 17% выше, чем в 2024-м.

Также с 1 января вступила в силу норма, согласно которой МРОТ должен составлять не менее 48% от медианной зарплаты в стране.

Кроме того, с 2030 года минимальный размер оплаты труда планируют повысить до 35 тысяч рублей.

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Ранее стало известно, кому в донском регионе платят 100 тысяч рублей.

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