Неизвестные в Ростове запустили слух о смертельном избиении школьника

Posted 9 января, 06:45
Published 9 января, 06:45
Modified 9 января, 06:47
Updated 9 января, 06:47
По данным полиции, в соцсетях и СМИ стали появляться публикации о том, что на Северном двое подростков якобы избили ученика начальной школы. Травмы оказались настолько тяжелыми, что мальчик не дожил до операции.
Однако в МВД заявили, что информация о смерти ребенка вследствие избиения не соответствует действительности. В ведомстве не стали уточнять, является ли вся новость фейком или имеет место часть реальной истории.
Ранее RostovGazeta сообщала о приезжих, которые избили и ограбили студента в Волгодонске.