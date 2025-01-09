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Posted 9 января, 06:45

Published 9 января, 06:45

Modified 9 января, 06:47

Updated 9 января, 06:47

В полиции прокомментировали новость об убийстве ребенка в Ростове

Неизвестные в Ростове запустили слух о смертельном избиении школьника

9 января 2025, 06:45
Фото: 1MI. В полиции прокомментировали новость об убийстве ребенка в Ростове
ГУ МВД по Ростовской области дало официальный комментарий по поводу информации об убийстве 10-летнего мальчика. Новости о гибели ребенка появились 8 января.

По данным полиции, в соцсетях и СМИ стали появляться публикации о том, что на Северном двое подростков якобы избили ученика начальной школы. Травмы оказались настолько тяжелыми, что мальчик не дожил до операции.

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Однако в МВД заявили, что информация о смерти ребенка вследствие избиения не соответствует действительности. В ведомстве не стали уточнять, является ли вся новость фейком или имеет место часть реальной истории.

Ранее RostovGazeta сообщала о приезжих, которые избили и ограбили студента в Волгодонске.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Больница#МВД#Полиция#Школьники
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