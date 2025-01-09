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Posted 9 января, 07:26

Published 9 января, 07:26

Modified 9 января, 07:28

Updated 9 января, 07:28

Перевозчик хочет отсудить 2,8 млн рублей у администрации Азовского района

Перевозчик хочет отсудить 2,8 млн рублей у администрации Азовского района

9 января 2025, 07:26
Фото: Pxhere. Перевозчик хочет отсудить 2,8 млн рублей у администрации Азовского района
В Арбитражный суд Ростовской области поступил иск от ООО «Азов-логистик» в отношении администрации Азовского района о признании права собственности. Сведения опубликованы в картотеке дел суда.

Арбитражный суд Ростовской области принял исковое заявление ООО «Азов-логистик», обеспечивающее деятельность автомобильного грузового транспорта и предоставляющее услуги по перевозкам, к администрации Азовского района. Дело в том, что истец хочет добиться получения судебного решения, подтверждающего законность владения имуществом, а каким именно пока что неизвестно. При этом сумма искового требования составляет 2,8 миллиона рублей.

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Добавим, что уже началась подготовка дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание состоится 13 января 2025 года.

До этого в суд обратился региональный оператор, который хочет получить от Новочеркасска более одного миллиона рублей.

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