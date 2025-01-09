Перевозчик хочет отсудить 2,8 млн рублей у администрации Азовского района

Арбитражный суд Ростовской области принял исковое заявление ООО «Азов-логистик», обеспечивающее деятельность автомобильного грузового транспорта и предоставляющее услуги по перевозкам, к администрации Азовского района. Дело в том, что истец хочет добиться получения судебного решения, подтверждающего законность владения имуществом, а каким именно пока что неизвестно. При этом сумма искового требования составляет 2,8 миллиона рублей.