Перевозчик хочет отсудить 2,8 млн рублей у администрации Азовского района

Posted 9 января, 07:26
Published 9 января, 07:26
Modified 9 января, 07:28
Updated 9 января, 07:28
Арбитражный суд Ростовской области принял исковое заявление ООО «Азов-логистик», обеспечивающее деятельность автомобильного грузового транспорта и предоставляющее услуги по перевозкам, к администрации Азовского района. Дело в том, что истец хочет добиться получения судебного решения, подтверждающего законность владения имуществом, а каким именно пока что неизвестно. При этом сумма искового требования составляет 2,8 миллиона рублей.
Добавим, что уже началась подготовка дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание состоится 13 января 2025 года.
До этого в суд обратился региональный оператор, который хочет получить от Новочеркасска более одного миллиона рублей.