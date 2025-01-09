rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 14:28

Published 9 января, 14:28

Modified 9 января, 14:30

Updated 9 января, 14:30

В Ростовской области мужчина погиб под колесами поезда

Поезд сбил 60-летнего мужчину в Ростовской области

9 января 2025, 14:28
Фото: 1MI. В Ростовской области мужчина погиб под колесами поезда
Житель Ростовской области погиб под колесами поезда, когда переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Об этом рассказала пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Смертельный инцидент произошел 7 января 2025 года. Транспортным полицейским на станции Миллерово поступила информация о том, что на перегоне «Миллерово-Боченково» под колеса пассажирского поезда попал человек.

По предварительным данным, 60-летний житель Миллерово в неположенном месте пытался перейти железную дорогу. К сожалению, медики не успели спасти мужчину: от полученных травм он скончался в больнице. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

В полиции на транспорте также напомнили, что остановить поезд во время движения сложно. За секунду он проезжает 20 метров, а его тормозной путь составляет около одного километра.

В полиции рассказали, что за неопознанные предметы нашли в локомотиве в Сальске
Узнать подробнее

Ранее в донской столице в поезде обнаружили труп.

Читайте также:
В полиции рассказали, что за неопознанные предметы нашли в локомотиве в СальскеПолиция Ростова-на-Дону прокомментировала кражу машины у курского волонтераНовый график движения пассажирских поездов введут в Ростовской области
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Транспорт#Поезд#Железнодорожный транспорт#Происшествия#ЖД
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика