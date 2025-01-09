Поезд сбил 60-летнего мужчину в Ростовской области

Posted 9 января, 14:28
Published 9 января, 14:28
Modified 9 января, 14:30
Updated 9 января, 14:30
Смертельный инцидент произошел 7 января 2025 года. Транспортным полицейским на станции Миллерово поступила информация о том, что на перегоне «Миллерово-Боченково» под колеса пассажирского поезда попал человек.
По предварительным данным, 60-летний житель Миллерово в неположенном месте пытался перейти железную дорогу. К сожалению, медики не успели спасти мужчину: от полученных травм он скончался в больнице. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
В полиции на транспорте также напомнили, что остановить поезд во время движения сложно. За секунду он проезжает 20 метров, а его тормозной путь составляет около одного километра.