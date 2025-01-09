Права и обязанности собственников жилья в многоквартирном доме в 2025 году

Пример: жильцов многоквартирного дома начал беспокоить неприятный и резкий запах, который доносился из одной из квартир. Соседи обратились к собственнику квартиры с жалобой, однако он не стал с ними общаться. Запах продолжал распространяться по подъезду, и жильцы обратились с жалобой уже в УК. Специалисты управляющей компании не смогли договориться с собственником проблемной квартиры, и были вынуждены направить жалобы в Роспотребнадзор. Там выдали предписание владельцу квартиры и обязали его привести свое жилье в соответствие с нормами санитарии. Однако владелец этим требованием пренебрег. Результатом стал административный штраф.