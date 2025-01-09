Права и обязанности собственников жилья в многоквартирном доме в 2025 году

Posted 9 января, 11:59
Published 9 января, 11:59
Modified 9 января, 12:01
Updated 9 января, 12:01
Собственник жилья в многоквартирном доме — это гражданин, имеющий право владеть, распоряжаться и пользоваться жилым помещением. Подтверждением и основанием этих прав считается документ, свидетельствующий о наличии права собственности на квартиру.
В каких случаях появляется право на квартиру у собственника:
В России собственником квартиры может быть не только гражданин, но и, например, юридическое лицо. Однако в подавляющем большинстве случаев владельцами остаются именно физические лица.
Наличие квартиры в собственности влечет за собой необходимость соблюдать определенные правила и нести обязанность — к примеру, по содержанию общедомового имущества. Рассмотрим эти обязанности более детально.
Владелец квартиры обязан регулярно вносить платежи за конкретные коммунальные услуги:
Кроме того, каждый месяц он должен платить и за капитальный ремонт многоквартирного дома. Даже если в самой квартире фактически никто не проживает, это не освобождает собственника от обязанности платить за капремонт.
Собственник обязан поддерживать свою квартиру в нормальном состоянии, поскольку в случае поломки какого-либо оборудования или, например, протечки, может пострадать как личное имущество владельца жилья, так и имущество его соседей. Так что поддерживать коммуникации в рабочем состоянии — еще одна обязанность собственника.
Необходимо своевременно проверять все установленное в квартире оборудование. Так, радиаторы нужно тестировать на работоспособность перед стартом отопительного сезона. А водопроводные краны должны быть исправны всегда, чтобы не было протечек и потопов.
Все, что находится во владении собственников квартир, нужно использовать исключительно по назначению, беречь. Это и участок, на котором стоит сам многоквартирный дом, и его фасад, и скамейки, и элементы декора придомовой территории, и лифты.
Владелец квартиры в многоквартирном доме не имеет право вносить изменения в общедомовое имущество, не обсудив и не согласовав это с соседями по дому. В частности, нельзя без согласования ставить ограждения, переставлять имущество, перекрашивать его, сверлить. Даже кондиционер, если речь идет о его наружном блоке, нужно устанавливать после согласования с другими собственниками квартир.
Владелец квартиры несет ответственность и за свое жилье, и за действия тех, кто в нем фактически проживает. К примеру, если произойдет пожар, и огонь повредит либо уничтожит соседское имущество, отвечать придется собственнику квартиры, а не тому, кто ее арендовал. По крайней мере судебный иск соседи подадут именно к нему.
Собственник жилья может отремонтировать самостоятельно далеко не все из того, что есть у него в квартире. Кроме личных вещей, в жилье есть и имущество, которое считается общедомовым — это водопроводные элементы, канализационные элементы, плиты перекрытия, детали газовой и отопительной системы. И в работоспособность всего перечисленного собственник квартиры не имеет право никоим образом вмешиваться.
Если потребуется ремонт общедомового имущества, расположенного в квартире, собственник обязан обеспечить доступ в свое жилье специалистам — сотрудникам управляющей компании, аварийных служб. Они должны иметь возможность осмотреть имущество и принять меры, чтобы устранить выявленные неисправности.
Квартира, даже если она находится в собственности гражданина, должна содержаться в чистоте — это обязанность собственника. Можно представить, что повлечет за собой пренебрежение базовыми санитарными правилами — по подъезду расползутся тараканы, появится неприятный запах.
Кроме того, владелец квартиры не должен мешать комфорту своих соседей, то есть, вести себя так, чтобы другие жильцы будут ощущать различные вибрации и страдать от шума.
Пример: собственник квартиры в многоквартирном доме установил кондиционер. На шум от его работы начали жаловаться соседи. В результате экспертизы выяснилось, что уровень шума превышает установленные нормативы, что говорит о несоблюдении санитарных правил. Владелец квартиры отказался снимать кондиционер, поэтому соседи подали на него в суд.
В каждом российском регионе действуют так называемые законы о тишине. В них зафиксирован период, в который шуметь нельзя в дневное и в ночное время. Обязанность собственника многоквартирного дома — соблюдать эти требования. Если он ими пренебрегает, другие жильцы могут обратиться в правоохранительные органы.
Перепланировку в квартире собственник должен планировать тщательно, с соблюдением установленных требований и нормативов. К примеру, несогласованное объединение нескольких квартир в одну, проделывание в стене отверстия под дверь — все это может негативно повлиять на состояние дома, нарушив положение его несущих стен. Так что владелец квартиры, задумавший сделать перепланировку, должен сначала подготовить ее проект и затем пройти согласование в администрации. Только после согласования он может приступать к делу.
Количество жильцов в квартире может меняться. Если это происходит, то собственник обязан известить обо всех изменениях организацию, осуществляющую начисление платы за ЖКУ. По закону на такое информирование отводится пять дней (рабочих). Если этого не сделать вовремя, владелец рискует получить квитанцию с некорректной суммой.
Во многих квартирах установлены индивидуальные приборы учета газа, воды, тепла и электричества. При их наличии обязанность владельца квартиры — следить за их работоспособностью. Если счетчик неисправный, важно сообщить об этом в профильную организацию — например, в газовую службу. Ее специалисты проверят оборудование и при необходимости его заменят.
Квартира предназначена для проживания — это правило. Однако не будет нарушением и сдача жилья внаем, с целью получения дополнительного дохода, а с него, разумеется, нужно будет платить налог. Кроме того, квартиру можно использовать и для осуществления какой-либо профессиональной деятельности. Например, репетитор может проводить в квартире занятия с детьми, а портной — заниматься пошивом одежды.
Можно ли использовать квартиру, разместив в ней производство? Законом это запрещено, равно как и «переоборудование» квартир под гостиницы, хостелы и организации религиозного профиля.
Если соседи по многоквартирному дому нарушают установленные правила проживания, относятся к интересам друг друга без должного уважения, то это может повлечь за собой наказание — чаще административное либо гражданское, но иногда и уголовное.
В многоквартирных домах нельзя, как уже отмечалось, шуметь, использовать жилье в качестве склада для старых вещей и мусора. Также нельзя самовольно захватывать территории, которые считаются общими. В местах общего пользования нельзя распивать спиртные напитки и курить. При таких нарушениях соседи имеют право обратиться в полицию.
Пример: жильцов многоквартирного дома начал беспокоить неприятный и резкий запах, который доносился из одной из квартир. Соседи обратились к собственнику квартиры с жалобой, однако он не стал с ними общаться. Запах продолжал распространяться по подъезду, и жильцы обратились с жалобой уже в УК. Специалисты управляющей компании не смогли договориться с собственником проблемной квартиры, и были вынуждены направить жалобы в Роспотребнадзор. Там выдали предписание владельцу квартиры и обязали его привести свое жилье в соответствие с нормами санитарии. Однако владелец этим требованием пренебрег. Результатом стал административный штраф.