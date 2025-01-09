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Posted 9 января, 18:34

Published 9 января, 18:34

Modified 9 января, 18:36

Updated 9 января, 18:36

Предприятие Ростовской области научилось превращать испорченную муку в свежую

Предприятие Ростовской области подделывало сроки годности муки из крови животных

9 января 2025, 18:34
Фото: Pxhere. Предприятие Ростовской области научилось превращать испорченную муку в свежую
В Ростовской области организация продлила срок годности кровяной муки, тем самым нарушила требования производства, сообщает Управление Россельхознадзора по региону.

Мониторинговая группа ведомства при изучении системы «Меркурий» обнаружила, что уполномоченное лицо предприятия при оформлении производственного ветеринарного сертификата выполнило транзакцию «производство/переработка». Это позволило ему изменить срок годности кровяной смешанной муки, которую производят из крови крупного рогатого скота, свиней и птиц, с 19 апреля 2025 года на 7 июня 2025 года.

Изменение срока годности не только делает продукцию некачественной, но и является грубым нарушением производства товара.

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Добавим, что хозяйствующему субъект предъявили предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и заставили устранить их. Кроме того, оформленные электронные ветеринарные сопроводительные документы на продукцию были аннулированы.

Ранее стало известно, что в Ростовской области выявили 2,8 тысячи случаев нарушения оборота продуктов.

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