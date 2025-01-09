Предприятие Ростовской области подделывало сроки годности муки из крови животных

Posted 9 января, 18:34
Published 9 января, 18:34
Modified 9 января, 18:36
Updated 9 января, 18:36
Мониторинговая группа ведомства при изучении системы «Меркурий» обнаружила, что уполномоченное лицо предприятия при оформлении производственного ветеринарного сертификата выполнило транзакцию «производство/переработка». Это позволило ему изменить срок годности кровяной смешанной муки, которую производят из крови крупного рогатого скота, свиней и птиц, с 19 апреля 2025 года на 7 июня 2025 года.
Изменение срока годности не только делает продукцию некачественной, но и является грубым нарушением производства товара.
Добавим, что хозяйствующему субъект предъявили предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и заставили устранить их. Кроме того, оформленные электронные ветеринарные сопроводительные документы на продукцию были аннулированы.
Ранее стало известно, что в Ростовской области выявили 2,8 тысячи случаев нарушения оборота продуктов.