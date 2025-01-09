Предприятие Ростовской области подделывало сроки годности муки из крови животных

Мониторинговая группа ведомства при изучении системы «Меркурий» обнаружила, что уполномоченное лицо предприятия при оформлении производственного ветеринарного сертификата выполнило транзакцию «производство/переработка». Это позволило ему изменить срок годности кровяной смешанной муки, которую производят из крови крупного рогатого скота, свиней и птиц, с 19 апреля 2025 года на 7 июня 2025 года.