Рекрутеры прогнозируют замедление роста зарплат в Ростовской области в 2025 году

Posted 9 января, 09:34
Published 9 января, 09:34
Modified 9 января, 09:36
Updated 9 января, 09:36
По словам директора hh.ru Юг Олеси Лавреновой интенсивный рост зарплат начался еще в середине 2023 года, когда дефицит соискателей достиг пиковых значений. Тогда на одну открытую вакансию в Ростовской области могло приходить всего 2,8-3,1 резюме. В течение 2024 года заработок работников продолжил расти, однако уже в умеренном темпе.
Подобная ситуация ожидается и в 2025 году. Прирост зарплат профессионалов сохранится, но его темпы заметно замедлятся. Также в наступившем году компании ожидают роста численности персонала, однако на деле сохранится дефицит кадров.
Ранее выяснилось, сколько денег не хватает жителям Ростовской области до зарплаты.