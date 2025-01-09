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Posted 9 января, 09:34

Published 9 января, 09:34

Modified 9 января, 09:36

Updated 9 января, 09:36

В 2025 году размер заработных плат вырастет в Ростовской области

Рекрутеры прогнозируют замедление роста зарплат в Ростовской области в 2025 году

9 января 2025, 09:34
Фото: 1MI. В 2025 году размер заработных плат вырастет в Ростовской области
В 2025 году жители Ростовской области могут рассчитывать на увеличение размера заработной платы. Об этом рассказали аналитики популярного сервиса по подбору персонала и поиску работы.

По словам директора hh.ru Юг Олеси Лавреновой интенсивный рост зарплат начался еще в середине 2023 года, когда дефицит соискателей достиг пиковых значений. Тогда на одну открытую вакансию в Ростовской области могло приходить всего 2,8-3,1 резюме. В течение 2024 года заработок работников продолжил расти, однако уже в умеренном темпе.

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Подобная ситуация ожидается и в 2025 году. Прирост зарплат профессионалов сохранится, но его темпы заметно замедлятся. Также в наступившем году компании ожидают роста численности персонала, однако на деле сохранится дефицит кадров.

Ранее выяснилось, сколько денег не хватает жителям Ростовской области до зарплаты.

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