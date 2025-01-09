Рекрутеры прогнозируют замедление роста зарплат в Ростовской области в 2025 году

По словам директора hh.ru Юг Олеси Лавреновой интенсивный рост зарплат начался еще в середине 2023 года, когда дефицит соискателей достиг пиковых значений. Тогда на одну открытую вакансию в Ростовской области могло приходить всего 2,8-3,1 резюме. В течение 2024 года заработок работников продолжил расти, однако уже в умеренном темпе.