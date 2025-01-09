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Posted 9 января, 07:04

Published 9 января, 07:04

Modified 9 января, 07:04

Updated 9 января, 07:04

Ростов-на-Дону вошел в число самых дорогих городов мира

Ростов-на-Дону вошел в число самых дорогих городов мира

9 января 2025, 07:04
Фото: rostovgazeta.ru. Ростов-на-Дону вошел в число самых дорогих городов мира
Ростов-на-Дону попал в рейтинг одних из самых дорогих городов для проживания в мире. Исследование провел портал Numbeo.

Согласно информации сайта, в январе 2025 года Ростов-на-Дону занял 308 место рейтинга самых дорогих городов мира, расположившись между индийским Хайдарабадом и Уфой.

Также Ростов-на-Дону вошел в топ-10 самых дорогих городов страны. Индекс стоимости жизни в донской столице составил 22.7 (из 100 возможных), арендной платы — 6.7, доступности продуктов питания — 21.0, цен в ресторанах и кафе — 22.4, а покупательской способности — 61.0.

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Ранее корреспондент RostovGazeta провел эксперимент, в котором выяснил можно ли выжить в Ростове-на-Дону всего на 300 рублей в день и как это отразится на самочувствии человека. Результаты челленджа в нашем тексте.

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