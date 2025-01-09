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Posted 9 января, 17:43

Published 9 января, 17:43

Modified 9 января, 17:45

Updated 9 января, 17:45

Ростовчанин украл у бывшей сожительницы 12 банок черной икры

Ростовчанин украл у бывшей сожительницы 12 банок черной икры

9 января 2025, 17:43
Фото: Изображение Midjourney. Ростовчанин украл у бывшей сожительницы 12 банок черной икры
В Ростове-на-Дону мужчина украл у своей бывшей сожительницы 12 банок черной икры, когда ее не было дома. Об этом рассказала gazeta.ru со ссылкой на телеграмм-канал Don Mash.

Сообщается, что ростовчанка занимается продажей морепродуктов. Холодильник, в котором она хранила 12 банок черной икры, находился на улице, во дворе ее дома. Когда женщина заметила, что продукт исчез, она сообщила об этом полицейским.

Оказалось, что икру забрал бывший сожитель ростовчанки. Кражу мужчина совершил, когда приходил в гости к их общему ребенку в отсутствии женщины дома.

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Ранее шахтинский преподаватель забрал из кабинетов образовательного учреждения 12 ноутбуков.

До этого в донском регионе задержали банду с гранатомётом, которая воровала провода на трассе М-4 «Дон».

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#Милана Белкина#Общество#Ростов-на-Дону#Преступление#Кража#Последние новости Ростова на сегодня#Вор#Происшествия
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