С 2025 года разводиться в Ростовской области стало в 14 раз дороже, чем жениться

Posted 9 января, 08:59
Published 9 января, 08:59
Modified 9 января, 09:01
Updated 9 января, 09:01
Ранее при разводе по обоюдному согласию госпошлина обходилась каждому из супругов в 650 рублей. Теперь для расторжения брака понадобится по 5000 рублей. То же самое касается и разводов через суд. При этом госпошлина на заключение брака осталась прежней — всего 350 рублей (в 14 раз меньше).
Также до 5000 рублей подорожала процедура смены имени, которая до этого обходилась в 1600 рублей. Менее значительно выросли в цене исправления в документах (700 рублей вместо 650), повторное свидетельство (500 рублей вместо 300) и справка из архива (350 рублей вместо 200).
Ранее RostovGazeta сообщала, что еще вырастет в цене на Дону с 1 января.