С 2025 года разводиться в Ростовской области стало в 14 раз дороже, чем жениться

Ранее при разводе по обоюдному согласию госпошлина обходилась каждому из супругов в 650 рублей. Теперь для расторжения брака понадобится по 5000 рублей. То же самое касается и разводов через суд. При этом госпошлина на заключение брака осталась прежней — всего 350 рублей (в 14 раз меньше).