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Posted 9 января, 08:59

Published 9 января, 08:59

Modified 9 января, 09:01

Updated 9 января, 09:01

С 2025 года разводиться в Ростовской области стало в 14 раз дороже, чем жениться

С 2025 года разводиться в Ростовской области стало в 14 раз дороже, чем жениться

9 января 2025, 08:59
Фото: Pxhere. С 2025 года разводиться в Ростовской области стало в 14 раз дороже, чем жениться

Стоимость госпошлин на развод резко подскочила в Ростовской области

В Ростовской области, как и в других регионах России, увеличили стоимость госпошлины при разводе. С 1 января 2025 года эта сумма выросла почти в восемь раз.

Ранее при разводе по обоюдному согласию госпошлина обходилась каждому из супругов в 650 рублей. Теперь для расторжения брака понадобится по 5000 рублей. То же самое касается и разводов через суд. При этом госпошлина на заключение брака осталась прежней — всего 350 рублей (в 14 раз меньше).

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Также до 5000 рублей подорожала процедура смены имени, которая до этого обходилась в 1600 рублей. Менее значительно выросли в цене исправления в документах (700 рублей вместо 650), повторное свидетельство (500 рублей вместо 300) и справка из архива (350 рублей вместо 200).

Ранее RostovGazeta сообщала, что еще вырастет в цене на Дону с 1 января.

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