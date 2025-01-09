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Posted 9 января, 13:56

Published 9 января, 13:56

Modified 9 января, 13:58

Updated 9 января, 13:58

Шахтинский преподаватель украл из кабинетов ноутбуки на 250 тысяч рублей

Шахтинский преподаватель украл из кабинетов 12 ноутбуков

9 января 2025, 13:56
Фото: 1MI. Шахтинский преподаватель украл из кабинетов ноутбуки на 250 тысяч рублей
В Ростовской области правоохранители раскрыли кражу 12 ноутбуков в местном образовательном учреждении. Об этом рассказали в региональном УМВД России.

За помощью к полицейским обратился директор местного образовательного учреждения. После розысков правоохранители поймали 47-летнего шахтинца. Оказалось, что подозреваемый преподает в организации и имеет свободный доступ ко всем кабинетам.

Пользуясь этим, после работы злоумышленник несколько дней подряд уносил ноутбуки к себе домой, а затем — выставлял их на продажу. Выяснилось, что всего ему удалось вынести техники на сумму 250 тысяч рублей.

В итоге в отношении шахтинца возбудили дело по признакам кражи. Ему избрали наказание в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Ранее в донской столице поймали эвакуаторщиков, которые забрали микроавтобус у волонтера.

До этого в донском регионе задержали банду с гранатомётом, которая воровала провода на трассе М-4 «Дон».

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#Кража#Техника#Задержание#УМВД#Правоохранители
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