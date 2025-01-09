Шахтинский преподаватель украл из кабинетов 12 ноутбуков

Posted 9 января, 13:56
Published 9 января, 13:56
Modified 9 января, 13:58
Updated 9 января, 13:58
За помощью к полицейским обратился директор местного образовательного учреждения. После розысков правоохранители поймали 47-летнего шахтинца. Оказалось, что подозреваемый преподает в организации и имеет свободный доступ ко всем кабинетам.
Пользуясь этим, после работы злоумышленник несколько дней подряд уносил ноутбуки к себе домой, а затем — выставлял их на продажу. Выяснилось, что всего ему удалось вынести техники на сумму 250 тысяч рублей.
В итоге в отношении шахтинца возбудили дело по признакам кражи. Ему избрали наказание в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее в донской столице поймали эвакуаторщиков, которые забрали микроавтобус у волонтера.
До этого в донском регионе задержали банду с гранатомётом, которая воровала провода на трассе М-4 «Дон».