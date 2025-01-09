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Posted 9 января, 11:48

Published 9 января, 11:48

Modified 9 января, 13:01

Updated 9 января, 13:01

Школу №35 затопило канализационными стоками в Ростовской области

Школу затопило канализационными стоками в Ростовской области

9 января 2025, 11:48
Фото: t.me/Orlov_SP. Школу №35 затопило канализационными стоками в Ростовской области
В Шахтах на территории школы №35 произошло подтопление канализацией из-за поломки сточного коллектора, сообщил исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Орлов.

Орлов посетил Шахты, чтобы разобраться с канализационными проблемами школы №35. Дело в том, что руководители учебного заведения опубликовали пост в соцсетях, в котором рассказали о подтоплении территории школы канализационными стоками.

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Фото: t.me/Orlov_SP

Для выяснения обстоятельств было организовано выездное совещание, на которое пригласили председателей администрации, директоров Водоконала и школы. Выяснилось, что недалеко от учебного заведения в поселке ХБК на самотечном коллекторе образовался перелом, что и стало основной причиной неудобств.

Добавим, что неполадки устранят до 12 января, чтобы дети не испытывали дискомфорта при обучении.

Ранее врио губернатора Юрию Слюсарю показали заваленный мусором город Шахты.

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