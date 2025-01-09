Школу затопило канализационными стоками в Ростовской области

Posted 9 января, 11:48
Published 9 января, 11:48
Modified 9 января, 13:01
Updated 9 января, 13:01
Орлов посетил Шахты, чтобы разобраться с канализационными проблемами школы №35. Дело в том, что руководители учебного заведения опубликовали пост в соцсетях, в котором рассказали о подтоплении территории школы канализационными стоками.
Для выяснения обстоятельств было организовано выездное совещание, на которое пригласили председателей администрации, директоров Водоконала и школы. Выяснилось, что недалеко от учебного заведения в поселке ХБК на самотечном коллекторе образовался перелом, что и стало основной причиной неудобств.
Добавим, что неполадки устранят до 12 января, чтобы дети не испытывали дискомфорта при обучении.
Ранее врио губернатора Юрию Слюсарю показали заваленный мусором город Шахты.