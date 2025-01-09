Школу затопило канализационными стоками в Ростовской области

Для выяснения обстоятельств было организовано выездное совещание, на которое пригласили председателей администрации, директоров Водоконала и школы. Выяснилось, что недалеко от учебного заведения в поселке ХБК на самотечном коллекторе образовался перелом, что и стало основной причиной неудобств.