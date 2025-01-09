Средняя зарплата выросла в Ростовской области. Кому платят больше 100 тысяч рублей

Posted 9 января, 10:54
Published 9 января, 10:54
Modified 9 января, 10:56
Updated 9 января, 10:56
По данным сервиса hh, заработная плата рабочего персонала приблизилась к доходам руководителей среднего звена. Например, в ноябре 2023 года они получали по 67,5 тысячи рублей в среднем. К концу 2024 года зарплата выросла до 91 тысячи. Аналогичная ситуация и в сфере транспорта и логистики. Там за год суммы увеличились с 77 до 104,5 тысячи рублей.
Также в топ по уровню зарплат попали водители, квалифицированные рабочие, инженеры, IT-специалисты и врачи.
Средняя предлагаемая зарплата по Ростовской области тоже заметно выросла. Вместо 52,5 тысячи рублей теперь в вакансиях указывают около 64,3 тысячи.
Ранее стало известно, как изменятся зарплаты в 2025 году.