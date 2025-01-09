rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 10:54

Published 9 января, 10:54

Modified 9 января, 10:56

Updated 9 января, 10:56

Средняя зарплата выросла в Ростовской области. Кому платят больше 100 тысяч рублей

Средняя зарплата выросла в Ростовской области. Кому платят больше 100 тысяч рублей

9 января 2025, 10:54
Фото: Eugene Chystiakov/Unsplash. Средняя зарплата выросла в Ростовской области. Кому платят больше 100 тысяч рублей

Средняя зарплата в сфере логистики превысила 100 000 рублей в Ростовской области

В Ростовской области за год зарплаты выросли на десятки тысяч рублей. Подробнее о самых высокооплачиваемых рабочих местах читайте в материале RostovGazeta.

По данным сервиса hh, заработная плата рабочего персонала приблизилась к доходам руководителей среднего звена. Например, в ноябре 2023 года они получали по 67,5 тысячи рублей в среднем. К концу 2024 года зарплата выросла до 91 тысячи. Аналогичная ситуация и в сфере транспорта и логистики. Там за год суммы увеличились с 77 до 104,5 тысячи рублей.

Итоги субботы: в Ростове-на-Дону выключают свет и ограничивают движение
Узнать подробнее

Также в топ по уровню зарплат попали водители, квалифицированные рабочие, инженеры, IT-специалисты и врачи.

Средняя предлагаемая зарплата по Ростовской области тоже заметно выросла. Вместо 52,5 тысячи рублей теперь в вакансиях указывают около 64,3 тысячи.

Ранее стало известно, как изменятся зарплаты в 2025 году.

Читайте также:
Итоги дня: в Ростовской области растут зарплаты, а чиновников тестируют на коррупциюИтоги дня: под Каменском полыхала нефтебаза, а дончане не свели доходы с расходамиДве улицы перекроют до конца февраля в центре Ростова-на-Дону
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Врачи#Зарплата#Логистика#Транспорт#Водители#Средняя зарплата#Работники#Инженеры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика