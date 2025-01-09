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Posted 9 января, 08:17

Published 9 января, 08:17

Modified 9 января, 08:19

Updated 9 января, 08:19

Температурные качели в 13 градусов ожидаются на выходных в Ростовской области

Температурные качели в 13 градусов ожидаются на выходных в Ростовской области

9 января 2025, 08:17
Фото: rostovgazeta.ru. Температурные качели в 13 градусов ожидаются на выходных в Ростовской области

На выходных резко потеплеет до +11 градусов в Ростовской области

В Ростовской области прогнозируют резкое потепление и дожди. Актуальный прогноз погоды на 11 и 12 января подготовили специалисты Северо-Кавказского УГМС.

В донской столице 11 января ожидается около +2…+4 градусов ночью. Днем столбик термометра поднимется до +8…+10. В этот день будет ветрено: сила порывов воздушных потоков достигнет 10 метров в секунду. На следующий день немного похолодает (до +4…+5 градусов) и начнется ливень. Осадки прогнозируют в течение всего дня.

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В некоторых муниципалитетах Ростовской области обещают дождь. Накануне на севере региона (Чертковский, Шолоховский районы) будет до -2 градусов ночью. Вместе с повышенной влажностью смена температуры на плюсовую приведет к туману ночью и утром. Днем воздух прогреется до +4…+9 градусов, на юге (Егорлыкский, Песчанокопский районы) — до +11. По ночам тоже немного потеплеет — до 0…+5 градусов.

Ранее стало известно, какую погоду в Ростовской области ждать на Крещение, 19 января.

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