Температурные качели в 13 градусов ожидаются на выходных в Ростовской области

В донской столице 11 января ожидается около +2…+4 градусов ночью. Днем столбик термометра поднимется до +8…+10. В этот день будет ветрено: сила порывов воздушных потоков достигнет 10 метров в секунду. На следующий день немного похолодает (до +4…+5 градусов) и начнется ливень. Осадки прогнозируют в течение всего дня.