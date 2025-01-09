Температурные качели в 13 градусов ожидаются на выходных в Ростовской области

Posted 9 января, 08:17
Published 9 января, 08:17
Modified 9 января, 08:19
Updated 9 января, 08:19
В донской столице 11 января ожидается около +2…+4 градусов ночью. Днем столбик термометра поднимется до +8…+10. В этот день будет ветрено: сила порывов воздушных потоков достигнет 10 метров в секунду. На следующий день немного похолодает (до +4…+5 градусов) и начнется ливень. Осадки прогнозируют в течение всего дня.
В некоторых муниципалитетах Ростовской области обещают дождь. Накануне на севере региона (Чертковский, Шолоховский районы) будет до -2 градусов ночью. Вместе с повышенной влажностью смена температуры на плюсовую приведет к туману ночью и утром. Днем воздух прогреется до +4…+9 градусов, на юге (Егорлыкский, Песчанокопский районы) — до +11. По ночам тоже немного потеплеет — до 0…+5 градусов.
Ранее стало известно, какую погоду в Ростовской области ждать на Крещение, 19 января.