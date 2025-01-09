rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 05:43

Published 9 января, 05:43

Modified 9 января, 05:45

Updated 9 января, 05:45

Стало известно, ждать ли морозы на Крещение в Ростовской области

Трескучие морозы или оттепель: стал известен прогноз погоды на Крещение в Ростове

9 января 2025, 05:43
Фото: rostovgazeta.ru. Стало известно, ждать ли морозы на Крещение в Ростовской области

Морозы придут в Ростовскую область в Крещенскую ночь

Синоптики узнали, какую погоду ждать на Крещение Господне в 2025 году в Ростовской области. Подробный прогноз смотрите на 19 января в материале RostovGazeta.

Принято считать, что на Крещение всегда бывают морозы. В основном это относится к средней полосе России. Крещенские купания проходят в ночь на 19 января, а в середине зимы антициклон зачастую накрывает северные субъекты и европейскую часть страны.

Однако морозы приходят к середине января не всегда. Порой погода может быть относительно теплой, особенно в Ростовской области, которая относится к южной части России.

Погода на Крещение в Ростове

В донской столице в ночь на Крещение 19 января ожидается пасмурная погода без осадков. Столбик термометра покажет всего -2 градуса, а к утру и вовсе поднимется выше нуля — до +1 градуса. Несмотря на плюсовую температуру, на улице будет довольно холодно: по ощущениям все -8.

Накануне ночью ожидается повышенная влажность, до -82%, а также ветер около трех-пяти метров в секунду. Вероятно, именно из-за этого будет казаться, что погода более морозная, чем есть на самом деле.

Морозы до -11 градусов ударят в Ростовской области в Рождество
Узнать подробнее

Погода на Крещение в Ростовской области

Таганрог, Неклиновский и Матвеево-Курганский районы (запад)

В крещенскую ночь здесь похолодает максимум до -3…-2 градусов. К утру ситуация практически не изменится: потеплеет всего до -1. По ощущениям из-за повышенной влажности и ветра около четырех-пяти метров в секунду будет казаться, что на улице около -8.

Осадков в эти дни не ожидается, но накануне, 17 января, пройдет снег вперемешку с дождем. Из-за этого может появиться гололед на дорогах и тротуарах, как только ударит небольшой мороз.

Сальский, Егорлыкский, Песчанокопский районы (юг)

В южной части Ростовской области прогнозируют самую теплую ночь на Крещение. Около -2…-1 градуса будет в темное время суток, а на следующее утро воздух прогреется до 0…+1. Правда, по ощущениям погода будет мало чем отличаться от многих других муниципалитетов. Там тоже обещают повышенную влажность и ветер, который иногда будет превышать пять метров в секунду.

Чтобы избежать переохлаждения, рекомендуется выпить горячего чая.
Чтобы избежать переохлаждения, рекомендуется выпить горячего чая.. Фото: 1MI

Где ждать крещенские морозы

Самая прохладная ночь 19 января ожидается на севере региона. Там находятся Верхнедонской, Шолоховский, Чертковский, Миллеровский, Боковский и другие районы.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха опустится до -7 градусов. К утру 19 января выпадет снег, а столбик термометра поднимется до -5 градусов. По ощущениям — до -13.

Кроме того, морозы обещают в восточной части Ростовской области: Волгодонском, Дубовском, Орловском районах. В ночь на 19 января похолодает с 0 до -6 градусов, а на следующий день будет -3, по ощущениям — около -11. В отличие от северной части Дона, осадков здесь не прогнозируют.

Погодные приметы на Крещение

Для того, чтобы предугадать погоду на дальнейшие дни, раньше ориентировались на 18 и 19 января — Крещенский сочельник и Крещение Господне. Считалось, что если 18 числа начнется метель, то ждать снег и на Масленицу (в 2025 году — 24 февраля — 2 марта). Если небо облачное, пасмурное, то морозы продолжатся и после Крещения.

Когда сильная метель начинается 19 января, то снегопады ждут с марта по апрель. А если пойдет дождь, то такая погода сохранится до конца января.

Находиться в проруби можно не больше одной минуты
Находиться в проруби можно не больше одной минуты. Фото: 1MI

Правила безопасности на крещенских купаниях

По старой традиции на Крещение принято окунаться в проруби в ледяной воде. Однако находиться в ней можно не больше одной минуты. Кроме того, спасатели просят не прыгать в прорубь, не нырять и не мочить голову — это может вызвать сужение сосудов головного мозга.

К купели нужно подходить осторожно, в удобных устойчивых ботинках, окунаться по шею, а после растирать тело махровым полотенцем. Важно взять с собой сухую одежду, чтобы надеть после купания.

Чтобы избежать переохлаждения, рекомендуется выпить горячего чая. А вот алкоголь после такой шоковой для организма процедуры употреблять не стоит. Сосуды от этого расширятся, и организм начнет терять тепло. Если окунуться в ледяную воду выпившим, это пойдет во вред: можно заболеть воспалением легких.

Купаться в проруби противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания (астма, бронхит, гайморит, фронтит) и кожи (псориаз, экзема).

Ранее RostovGazeta сообщала, какая погода будет в первые рабочие дни после праздничных выходных в Ростовской области.

Читайте также:
Ростов-на-Дону начнет заливать дождямиНовая неделя принесет морозы до -5 градусов в Ростовскую областьРезкое потепление до +10 градусов ожидается в Ростове-на-Дону
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Погода#Спасатели#Алкоголь#Прогноз#Осадки#Крещение#Крещенские купания#Безопасность#Температура#Синоптики#RostovGazeta#Заболевания#Влажность#Морозы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика