Трескучие морозы или оттепель: стал известен прогноз погоды на Крещение в Ростове

Posted 9 января, 05:43
Published 9 января, 05:43
Modified 9 января, 05:45
Updated 9 января, 05:45
Принято считать, что на Крещение всегда бывают морозы. В основном это относится к средней полосе России. Крещенские купания проходят в ночь на 19 января, а в середине зимы антициклон зачастую накрывает северные субъекты и европейскую часть страны.
Однако морозы приходят к середине января не всегда. Порой погода может быть относительно теплой, особенно в Ростовской области, которая относится к южной части России.
В донской столице в ночь на Крещение 19 января ожидается пасмурная погода без осадков. Столбик термометра покажет всего -2 градуса, а к утру и вовсе поднимется выше нуля — до +1 градуса. Несмотря на плюсовую температуру, на улице будет довольно холодно: по ощущениям все -8.
Накануне ночью ожидается повышенная влажность, до -82%, а также ветер около трех-пяти метров в секунду. Вероятно, именно из-за этого будет казаться, что погода более морозная, чем есть на самом деле.
В крещенскую ночь здесь похолодает максимум до -3…-2 градусов. К утру ситуация практически не изменится: потеплеет всего до -1. По ощущениям из-за повышенной влажности и ветра около четырех-пяти метров в секунду будет казаться, что на улице около -8.
Осадков в эти дни не ожидается, но накануне, 17 января, пройдет снег вперемешку с дождем. Из-за этого может появиться гололед на дорогах и тротуарах, как только ударит небольшой мороз.
В южной части Ростовской области прогнозируют самую теплую ночь на Крещение. Около -2…-1 градуса будет в темное время суток, а на следующее утро воздух прогреется до 0…+1. Правда, по ощущениям погода будет мало чем отличаться от многих других муниципалитетов. Там тоже обещают повышенную влажность и ветер, который иногда будет превышать пять метров в секунду.
Самая прохладная ночь 19 января ожидается на севере региона. Там находятся Верхнедонской, Шолоховский, Чертковский, Миллеровский, Боковский и другие районы.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха опустится до -7 градусов. К утру 19 января выпадет снег, а столбик термометра поднимется до -5 градусов. По ощущениям — до -13.
Кроме того, морозы обещают в восточной части Ростовской области: Волгодонском, Дубовском, Орловском районах. В ночь на 19 января похолодает с 0 до -6 градусов, а на следующий день будет -3, по ощущениям — около -11. В отличие от северной части Дона, осадков здесь не прогнозируют.
Для того, чтобы предугадать погоду на дальнейшие дни, раньше ориентировались на 18 и 19 января — Крещенский сочельник и Крещение Господне. Считалось, что если 18 числа начнется метель, то ждать снег и на Масленицу (в 2025 году — 24 февраля — 2 марта). Если небо облачное, пасмурное, то морозы продолжатся и после Крещения.
Когда сильная метель начинается 19 января, то снегопады ждут с марта по апрель. А если пойдет дождь, то такая погода сохранится до конца января.
По старой традиции на Крещение принято окунаться в проруби в ледяной воде. Однако находиться в ней можно не больше одной минуты. Кроме того, спасатели просят не прыгать в прорубь, не нырять и не мочить голову — это может вызвать сужение сосудов головного мозга.
К купели нужно подходить осторожно, в удобных устойчивых ботинках, окунаться по шею, а после растирать тело махровым полотенцем. Важно взять с собой сухую одежду, чтобы надеть после купания.
Чтобы избежать переохлаждения, рекомендуется выпить горячего чая. А вот алкоголь после такой шоковой для организма процедуры употреблять не стоит. Сосуды от этого расширятся, и организм начнет терять тепло. Если окунуться в ледяную воду выпившим, это пойдет во вред: можно заболеть воспалением легких.
Купаться в проруби противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания (астма, бронхит, гайморит, фронтит) и кожи (псориаз, экзема).
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