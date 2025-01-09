Трескучие морозы или оттепель: стал известен прогноз погоды на Крещение в Ростове

В южной части Ростовской области прогнозируют самую теплую ночь на Крещение. Около -2…-1 градуса будет в темное время суток, а на следующее утро воздух прогреется до 0…+1. Правда, по ощущениям погода будет мало чем отличаться от многих других муниципалитетов. Там тоже обещают повышенную влажность и ветер, который иногда будет превышать пять метров в секунду.