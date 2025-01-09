В Госавтоинспекции назвали самые опасные дороги Ростовской области

Posted 9 января, 16:31
Published 9 января, 16:31
Modified 9 января, 16:33
Updated 9 января, 16:33
Всего на дорогах донском регионе насчитали 22 аварийных участка. Больше всего их оказалось Ростове — 10.
В список вошли следующие локации: Вересаева, 101/3; Российская, 48и; Таганрогская, 223; Московская, 51; Сиверса, 14; Белоусова, 1 и Каскадная, 72. Аварии также часто происходили на пересечениях Вавилова и Таганрогской, Текучёва и Доломановского и на перекрёстке Будённовского и Текучёва.
Еще четыре аварийно опасных участка зафиксировали на трассе М-4 «Дон». Это — 968 километр автодороги в Красносулинском районе, а также к 1011 и 1023 километры в Октябрьском районе и 1041 — в Аксайском.
Кроме того, в Госавтоинспекции назвали самые опасные автодороги. Среди них — «Новороссия», А135, «Ростов — Волгодонск», «Ростов — Ставрополь» и «Самбек — Матвеев Курган».
Всего за 11 месяцев на опасных участках дорог донского региона произошло 2586 аварий. При этом увеличилось число ДТП, жертвами которых стали дети и подростки. В 2024 году их было 315. Это — на 15% больше, чем в 2023.
Причинами аварий, как сообщает источник, чаще всего были превышение скорости и нарушение ПДД.