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Posted 9 января, 16:31

Published 9 января, 16:31

Modified 9 января, 16:33

Updated 9 января, 16:33

В Госавтоинспекции назвали самые опасные дороги Ростовской области

В Госавтоинспекции назвали самые опасные дороги Ростовской области

9 января 2025, 16:31
Фото: rostovgazeta.ru. В Госавтоинспекции назвали самые опасные дороги Ростовской области
В Госавтоинспекции Ростовской области перечислили самые аварийные дороги за 2024 год. Больше всего их в Ростове, сообщает Donnews со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Всего на дорогах донском регионе насчитали 22 аварийных участка. Больше всего их оказалось Ростове — 10.

В список вошли следующие локации: Вересаева, 101/3; Российская, 48и; Таганрогская, 223; Московская, 51; Сиверса, 14; Белоусова, 1 и Каскадная, 72. Аварии также часто происходили на пересечениях Вавилова и Таганрогской, Текучёва и Доломановского и на перекрёстке Будённовского и Текучёва.

Еще четыре аварийно опасных участка зафиксировали на трассе М-4 «Дон». Это — 968 километр автодороги в Красносулинском районе, а также к 1011 и 1023 километры в Октябрьском районе и 1041 — в Аксайском.

Кроме того, в Госавтоинспекции назвали самые опасные автодороги. Среди них — «Новороссия», А135, «Ростов — Волгодонск», «Ростов — Ставрополь» и «Самбек — Матвеев Курган».

Всего за 11 месяцев на опасных участках дорог донского региона произошло 2586 аварий. При этом увеличилось число ДТП, жертвами которых стали дети и подростки. В 2024 году их было 315. Это — на 15% больше, чем в 2023.

Причинами аварий, как сообщает источник, чаще всего были превышение скорости и нарушение ПДД.

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