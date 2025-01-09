В Ростове пройдет первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту 21 января

Напомним, что ЧП произошло в октябре 2022 года. По версии следствия, первый зампредседателя СБУ Василий Малюк и другие неустановленные личности специально создали преступную группу для планирования теракта. Находясь на территории Украины участники банды организовали изготовление взрывчатки, которую замаскировали под полиэтиленовую стройпленку. Они наняли водителя, не знающего злого умысла, и поместили груз в машину. Когда транспортное средство достигло Крымского моста, прогремел взрыв. В результате чего погиб водитель грузовика и еще четыре человека, которые ехали рядом с ним.