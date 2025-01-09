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Posted 9 января, 10:04

Published 9 января, 10:04

Modified 9 января, 10:06

Updated 9 января, 10:06

В Ростове пройдет первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту 21 января

В Ростове пройдет первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту 21 января

9 января 2025, 10:04
Фото: Alexxx1979/wikimedia.org. В Ростове пройдет первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту 21 января
В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд проведет первое слушание по уголовному делу в отношении восьмерых человек, которых обвиняют в причастности к теракту на Крымском мосту, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Напомним, что ЧП произошло в октябре 2022 года. По версии следствия, первый зампредседателя СБУ Василий Малюк и другие неустановленные личности специально создали преступную группу для планирования теракта. Находясь на территории Украины участники банды организовали изготовление взрывчатки, которую замаскировали под полиэтиленовую стройпленку. Они наняли водителя, не знающего злого умысла, и поместили груз в машину. Когда транспортное средство достигло Крымского моста, прогремел взрыв. В результате чего погиб водитель грузовика и еще четыре человека, которые ехали рядом с ним.

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В отношении обвиняемых возбуждены дела по части 3 статьи 205 и части 4 статьи 222.1 УК РФ. Кроме того, двух злоумышленников дополнительно обвиняют по части 3 статьи 226.1 УК РФ. Следствие по делу в отношении Малюка продолжается.

Ранее суд в Ростове рассмотрел дело о попытке отравления российских военных лётчиков.

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