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Posted 9 января, 10:07

Published 9 января, 10:07

Modified 9 января, 10:09

Updated 9 января, 10:09

Власти Ростова пополнили специализированный жилищный фонд на 284 квартиры

Власти Ростова-на-Дону купили 284 квартиры в 2024 году

9 января 2025, 10:07
Фото: tfcygv79/Unsplash. Власти Ростова пополнили специализированный жилищный фонд на 284 квартиры

Власти Ростова пополнили специализированный жилищный фонд на 284 квартиры

В прошлом году власти города приобрели 284 квартиры в новостройках, которые пошли в счет специализированного жилищного фонда Ростова-на-Дону. Информация опубликована на сайте горадминистрации.

По словам главы городской управы Алексея Логвиненко, всего муниципалитет купил 284 квартиры в новых жилых комплексах в трех районах: Железнодорожном, Пролетарском и Октябрьском.

Стоит отметить, что 187 из 284 квартир предназначены для проживания детей-сирот, 65 — отнесены к маневренному фонду и 32 — стали служебным жильем.

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Добавим, что 70% помещений уже переданы нуждавшимся в жилье и заселены.

До этого стало известно, что на новогодних каникулах в Ростове-на-Дону резко вырос спрос на покупку квартир. Почему так произошло, читайте в материале RostovGazeta.

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