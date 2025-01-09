Власти Ростова-на-Дону купили 284 квартиры в 2024 году

Posted 9 января, 10:07
Published 9 января, 10:07
Modified 9 января, 10:09
Updated 9 января, 10:09
По словам главы городской управы Алексея Логвиненко, всего муниципалитет купил 284 квартиры в новых жилых комплексах в трех районах: Железнодорожном, Пролетарском и Октябрьском.
Стоит отметить, что 187 из 284 квартир предназначены для проживания детей-сирот, 65 — отнесены к маневренному фонду и 32 — стали служебным жильем.
Добавим, что 70% помещений уже переданы нуждавшимся в жилье и заселены.
До этого стало известно, что на новогодних каникулах в Ростове-на-Дону резко вырос спрос на покупку квартир. Почему так произошло, читайте в материале RostovGazeta.