Власти Ростовской области изымут птиц у сельхозпредприятия из-за опасного вируса

Posted 9 января, 12:20
Published 9 января, 12:20
Modified 9 января, 12:22
Updated 9 января, 12:22
Врио губернатора Юрий Слюсарь подписал постановление, которое свидетельствует о том, что на территории ООО «Алена», расположенном в поселке Дубравный Цимлянского района, был выявлен высокопатогенный грипп птиц.
Кроме того, документ обязует ввести карантин для уничтожения очага птичьего гриппа, а также изъять всех птиц и продукты птицеводства, которые есть на предприятии.
До этого жители Ростовской области пожаловались на отвратительный запах гари и гнили, который исходит от предприятия «Алена» во время сжигания больных мертвых кур. Подробнее о ситуации в материале RostovGazeta.