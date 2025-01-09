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Posted 9 января, 12:20

Published 9 января, 12:20

Modified 9 января, 12:22

Updated 9 января, 12:22

У сельхозпредприятия изымут птиц из-за опасного вируса в Ростовской области

Власти Ростовской области изымут птиц у сельхозпредприятия из-за опасного вируса

9 января 2025, 12:20
Фото: wikimedia.org. У сельхозпредприятия изымут птиц из-за опасного вируса в Ростовской области
В Ростовской области началась ликвидация очага птичьего гриппа на ферме «Алена» за счет изъятия птиц и введения карантина. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации региона.

Врио губернатора Юрий Слюсарь подписал постановление, которое свидетельствует о том, что на территории ООО «Алена», расположенном в поселке Дубравный Цимлянского района, был выявлен высокопатогенный грипп птиц.

Кроме того, документ обязует ввести карантин для уничтожения очага птичьего гриппа, а также изъять всех птиц и продукты птицеводства, которые есть на предприятии.

Особо опасный птичий грипп может распространиться по Ростовской области
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До этого жители Ростовской области пожаловались на отвратительный запах гари и гнили, который исходит от предприятия «Алена» во время сжигания больных мертвых кур. Подробнее о ситуации в материале RostovGazeta.

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#Валерия Кострова#Ростовская область#Карантин#Птичий грипп#Курица#Постановление#Ферма#Происшествия#Птицеводство
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