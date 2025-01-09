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Posted 9 января, 11:49

Published 9 января, 11:49

Modified 9 января, 11:51

Updated 9 января, 11:51

Водителям перекроют проезд по улице Текучева в Ростове-на-Дону до лета

Водителям перекроют проезд по улице Текучева в Ростове-на-Дону до лета

9 января 2025, 11:49
Фото: 1MI. Водителям перекроют проезд по улице Текучева в Ростове-на-Дону до лета
В конце января в Ростове-на-Дону введут ограничение движения по улице Текучева, информирует горадминистрация.

Так, 29 января в Ростове-на-Дону начнутся работы на водопроводной сети. В связи с этим водители не смогут проехать по улице Текучева на отрезке от площади Химиков до здания на улице Текучева.

Ограничение будет действовать практически до лета — до 20 мая 2025 года.

Водителей в Ростове-на-Дону ждут массовые ограничения движения в январе
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Добавим, что это не единственное ограничение, которое начнет действовать в конце января. С 18 числа нельзя будет совершать остановку авто по улице Терской с южной стороны участка от Нижегородской до Краснофлотского, а также стоянку — по улице Песчаной с южной и северной стороны на отрезке от дома №23 до строения №14.

До этого вооруженные силовики перекрыли центр Ростова-на-Дону в рождественскую ночь.

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