Водителям перекроют проезд по улице Текучева в Ростове-на-Дону до лета

Добавим, что это не единственное ограничение, которое начнет действовать в конце января. С 18 числа нельзя будет совершать остановку авто по улице Терской с южной стороны участка от Нижегородской до Краснофлотского, а также стоянку — по улице Песчаной с южной и северной стороны на отрезке от дома №23 до строения №14.