Александр Ищенко поздравил с выпиской маму тройняшек из Верхнедонского района

Posted 10 января, 09:06
Published 10 января, 09:06
Modified 10 января, 09:08
Updated 10 января, 09:08
На выходе из роддома ее встретили родственники и друзья, поздравил молодую маму и председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Спикер донского парламента отметил, что несмотря на формальное окончание Года семьи, приоритеты семейной политики в Ростовской области по-прежнему остаются на первом месте.
— Сегодня мы поздравляем семью Бесчетновых из Верхнедонского района. У них есть старший сын, и теперь их семья пополнилась тремя детьми — девочками Златой, Дариной и мальчиком Данилом. Наша задача — создать все необходимые условия, чтобы таких семей в Ростовской области становилось все больше, — подчеркнул Александр Ищенко.
По его словам, увеличение числа многодетных семей хороший способ проверки работы федеральных и областных мер социальной поддержки. Александр Ищенко напомнил, что в декабре 2024 года, Законодательное Собрание региона приняло решение создать пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных, где молодые и многодетные семьи смогут взять напрокат коляски, кроватки, и другие предметы первой необходимости для младенцев.
— Это очень правильное решение, поскольку оно позволит сэкономить расходы на такие нужные вещи. Важно, чтобы эти пункты проката заработали уже в ближайшее время, — добавил председатель донского парламента.
За прошлый год на Дону появились на свет четыре тройни. Данил, Злата и Дарина родились с весом около 1,5 килограмма каждый, и благодаря усилиям врачей, сейчас они в полном порядке. Как отметил главный врач перинатального центра Максим Уманский, вес каждого малыша в настоящее время превышает 2,5 килограмма.
Во время встречи Александр Ищенко подарил цветы роженице, пожелал семейного благополучия и крепкого здоровья малышам.
— Главное, чтобы наши маленькие жители Ростовской области росли здоровыми, счастливыми, чтобы в их жизни было все необходимое для создания семьи, желательно многодетной, — сказал спикер донского парламента.
Напомним, что сегодня в нашем регионе действует целый комплекс мер поддержки, направленный на семью, детство и материнство. Согласно Областному закону «О социальной поддержке детства в Ростовской области» семьям, где одновременно появились трое и более детей, выплачивается единовременная денежная выплата, размер которой превышает 80 тысяч рублей на каждого ребенка. Также многодетным семьям предоставляется 50% компенсация за оплату ЖКУ. Кроме того, многодетные семьи Ростовской области получают земельный участок для жилищного строительства, либо земельный сертификат, размер которого в прошлом году составил 554 тысячи рублей. При рождении трех и более детей одновременно семья обеспечивается жилым помещением на условиях социального найма. Кстати, с 1 января 2025 года всем донским семьям, без исключения, предоставляется и региональный материнский капитал. Многодетным семьям на Дону предоставляется компенсация в размере 50% стоимости обучения в организациях среднего профессионального образования и высшего профессионального образования одного из детей многодетной семьи, причем местоположение образовательного учреждения значения не имеет.
Еще одной мерой поддержки для молодых семей нашего региона стала единовременная выплата при рождении третьего, или последующих детей. Она распространяется на родителей не достигших 36 лет и составляет 300 тысяч рублей. Данная выплата производится вне зависимости от других выплат и льгот, включая получение регионального материнского капитала.