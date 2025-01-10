Александр Ищенко поздравил с выпиской маму тройняшек из Верхнедонского района

Напомним, что сегодня в нашем регионе действует целый комплекс мер поддержки, направленный на семью, детство и материнство. Согласно Областному закону «О социальной поддержке детства в Ростовской области» семьям, где одновременно появились трое и более детей, выплачивается единовременная денежная выплата, размер которой превышает 80 тысяч рублей на каждого ребенка. Также многодетным семьям предоставляется 50% компенсация за оплату ЖКУ. Кроме того, многодетные семьи Ростовской области получают земельный участок для жилищного строительства, либо земельный сертификат, размер которого в прошлом году составил 554 тысячи рублей. При рождении трех и более детей одновременно семья обеспечивается жилым помещением на условиях социального найма. Кстати, с 1 января 2025 года всем донским семьям, без исключения, предоставляется и региональный материнский капитал. Многодетным семьям на Дону предоставляется компенсация в размере 50% стоимости обучения в организациях среднего профессионального образования и высшего профессионального образования одного из детей многодетной семьи, причем местоположение образовательного учреждения значения не имеет.