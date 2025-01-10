«Бандитский рынок»: как работает эвакуация автомобилей в Ростове

Автоюрист объясняет, что водитель должен с протоколом приехать на штрафстоянку. Забрать автомобиль и в течение месяца внести оплату. А если оплата от него не поступает, то оказавшая услугу по эвакуации организация, должна прислать претензию и выйти в суд. Но в Ростове это якобы не происходит.