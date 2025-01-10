«Бандитский рынок»: как работает эвакуация автомобилей в Ростове

Posted 10 января, 08:46
Published 10 января, 08:46
Modified 10 января, 08:48
Updated 10 января, 08:48
История с волонтером из Курской области, у которого эвакуаторщики в Ростове вымогали большую сумму денег, получила широкое обсуждение общественности.
Напомним, что мужчина перевозил гуманитарную помощь военным в зону СВО. После этого он планировал отправиться на отдых в КЧР, но в пути под Ростовом у него сломался автомобиль. Волонтер прибегнул к услугам эвакуатора. В итоге его автомобиль оказался на частной стоянке.
За это с водителя требовали 84 тысячи рублей, вместо оговоренных ранее 23 тысяч. Позже, обманщики повредили автомобиль и избили его владельца. Волонтер утверждает, что трижды обращался в правоохранительные органы. Но в помощи ему отказывали.
Только после широкой огласки врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, автомобиль волонтера освободили. Саму банду эвакуаторщиков задержали.
«Услуги эвакуаторов в Ростове вызывают много вопросов. Мы видим, как на улицах за автомобилем ГАИ едут три эвакуатора. Сотрудник ГИБДД указывает на автомобили, которые нужно эвакуировать», — делится наблюдением Алексей Азаров.
И совершенно непонятно, как по всему городу водитель эвакуированного авто должен искать патрульную машину.
«Одно время на штрафстоянке на Шоссейной появились инспекторы. Но совсем недавно я столкнулся с тем, что людей направляют искать тех, кто их машины эвакуировал. И водители, разъезжая по городу на такси, непонятным образом должны находить этих инспекторов. Им выписывают протокол и только после этого люди могут забрать свой автомобиль со штрафстоянки», — рассказывает собеседник.
Автоюрист объясняет, что водитель должен с протоколом приехать на штрафстоянку. Забрать автомобиль и в течение месяца внести оплату. А если оплата от него не поступает, то оказавшая услугу по эвакуации организация, должна прислать претензию и выйти в суд. Но в Ростове это якобы не происходит.
«Эвакуаторщики физически не отдают машину со штрафстоянки, пока водитель не внесет деньги. А требуемой суммы у водителя на данный момент может не оказаться. Вот и получается, что удержание автомобиля на штрафстоянке может затянуться на несколько дней — пока человек соберет деньги. А сумма растет», — констатирует собеседник.
Эксперт подчеркивает, что судебная практика по вопросам незаконного удержания автомобилей на штрафстоянке практически отсутствует в Ростовской области.
«Как правило, водители стараются быстрее заплатить деньги и покончить с этим. Люди ведут переговоры со сторожами, бегают по всему городу. Это большая проблема», — говорит автоюрист.
Не менее серьезные вопросы у эксперта вызывает и отсутствие необходимых документов у эвакуаторщиков.
Дело в том, что такие специалисты должны проходить определенное обучение. После него выдается удостоверение, дающее право на управление специальной техникой. Более того, для некоторых видов эвакуаторов требуется удостоверение, подтверждающее допуск к работам на крановых установках.
«По Ростову ездит примерно 100 машин эвакуаторщиков. Я подходил к очень многим, интересовался. Ни у кого не оказалось удостоверения! То есть это случайные люди? И ребята работают, не имея соответствующего разрешения на погрузо-разгрузочные работы краном? Это нонсенс! Не дай бог завтра машину неправильно закрепят. Ладно, если автомобиль просто разобьется, хотя для водителя это совсем неприятно. А если кого-то придавит?» — задается вопросами автоюрист.
История с волонтером из Курской области — один из примеров того, как работает сфера эвакуации автомобилей в донской столице.
«Если правильно обозначить, то это бандитский рынок. При авариях часто бывают ситуации, когда автомобиль не может самостоятельно передвигаться. Человек пытается вызвать эвакуатор. Как правило, ищут по объявлениям, по рекомендациям. Но если сразу не обговорить цену, или хотя бы не установить вилку стоимости, например, от 4 до 6 тысяч рублей — так сегодня стоят услуги эвакуаторщиков в Ростове, то стоимость по итогу может оказаться очень высокой. То есть привезут на место, объявят ценник от 16 до 20 тысяч рублей и не будут отдавать автомобиль. А люди быстрее оплачивают, чтобы не связываться», — говорит Алексей Азаров.
В качестве примера автоюрист приводит случай из практики.
«Была у меня ситуация, когда при аварии позвонил человек со словами: „Меня ограбили!“. Оказалось, эвакуаторщики отвезли машину за угол и взяли за это 16 тысяч рублей. Человек был не бедный, деньги с проклятиями отдал сразу», — рассказывает эксперт.
Спикер добавляет, что избежать подобных инцидентов поможет заблаговременное и четкое обсуждение конкретной цены при обращении к услугам эвакуаторщиков.
«А то люди видят в объявлении — от 2,5 тысячи рублей, и думают, что цена лояльная», — уточняет автоюрист.
Однако столкнувшись с произволом, эксперт рекомендует вызывать на место происшествия 112, полицию, фиксировать происходящее и забирать машину вообще ничего не оплачивая.
Ранее RostovGazeta сообщала, что с начала 2024 года услуги эвакуаторов подорожали на 7,2%. Изменились тарифы и за хранение автомобиля на штрафстоянке.