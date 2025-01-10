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Posted 10 января, 04:30

Published 10 января, 04:30

Modified 10 января, 04:30

Updated 10 января, 04:30

Пяти районам Ростовской области угрожает птичий грипп

Часть Ростовской области попала под угрозу опасного гриппа

10 января 2025, 04:30
Фото: 1MI. Пяти районам Ростовской области угрожает птичий грипп

Пяти районам Ростовской области угрожает птичий грипп

Жителей Ростовской области предупредили о возможном распространении опасного птичьего гриппа в пяти районах. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

9 января 2025 года на сайте ведомства опубликовали ежедневный оперативный прогноз вероятности ЧС на территории донского региона. Сообщается, что есть вероятность вспышки новых очагов опасных инфекционных болезней птиц.

Под угрозу попали населенные пункты рядом с Цимлянским районом, где и была зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Это — Волгодонский, Константиновский, Морозовский и Тацинский районы.

Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Ростовской области
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Ранее появились сведения, что на цимлянской ферме «Алена» власти собираются изъять птиц из-за особо опасного гриппа.

До этого от местных жителей поступили жалобы на отвратительный запах, пепел и дым, исходящие от предприятия.

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