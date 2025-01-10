Десять тысяч раков хотел незаконно вывезти из Астраханской области ростовчанин

Posted 10 января, 11:59
Published 10 января, 11:59
Modified 10 января, 12:05
Updated 10 января, 12:05
Сообщается, что браконьера задержали в Камызякском районе, в Верхнекалиновском поселке. В машине ростовчанина они нашли больше десятка тысяч раков без необходимых документов.
Ущерб оценили в один миллион рублей. Раков выпустили в реку, а машину браконьера изъяли.
На кадрах, которые опубликовал источник, видно, что членистоногих мужчина перевозил в пластиковых ящиках, которыми он заполнил почти весь салон своего микроавтобуса.