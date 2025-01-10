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Posted 10 января, 11:59

Published 10 января, 11:59

Modified 10 января, 12:05

Updated 10 января, 12:05

Десять тысяч раков хотел незаконно вывезти из Астрахани ростовчанин

Десять тысяч раков хотел незаконно вывезти из Астраханской области ростовчанин

10 января 2025, 11:59
Фото: Pxhere. Десять тысяч раков хотел незаконно вывезти из Астрахани ростовчанин
В Астраханской области поймали ростовчанина, который наловил десять тысяч раков и хотел вывезти их из региона. Об этом рассказало сетевое издание «Будни».

Сообщается, что браконьера задержали в Камызякском районе, в Верхнекалиновском поселке. В машине ростовчанина они нашли больше десятка тысяч раков без необходимых документов.

Ущерб оценили в один миллион рублей. Раков выпустили в реку, а машину браконьера изъяли.

На кадрах, которые опубликовал источник, видно, что членистоногих мужчина перевозил в пластиковых ящиках, которыми он заполнил почти весь салон своего микроавтобуса.

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Фото: budni-tv.ru

Ранее в донском регионе поймали браконьеров с полным багажником зайцев.

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