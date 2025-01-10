Десяток беспилотников перехватили над Азовским морем

Posted 10 января, 06:30
Published 10 января, 06:30
Modified 10 января, 06:32
Updated 10 января, 06:32
Сообщается, по всей России что ночью средствами ПВО перехватили четыре десятка украинских беспилотных летательных аппаратов. 16 из них уничтожили над донским регионом и десять — над акваторией Азовского моря.
Кроме того, по четыре беспилотника уничтожили над территориями Курской и Воронежской областей, три — над территорией Брянской областей, два — над территорией Краснодарского края.
Ранее глава донского региона Юрий Слюсарь назвал последствия атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 10 января.
До этого появились кадры полыхающего после воздушной атаки дома в Чалтыре.