rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 06:30

Published 10 января, 06:30

Modified 10 января, 06:32

Updated 10 января, 06:32

Десяток беспилотников перехватили над Азовским морем

Десяток беспилотников перехватили над Азовским морем

10 января 2025, 06:30
Фото: mil.ru. Десяток беспилотников перехватили над Азовским морем
В ночь на 10 января средства противовоздушной обороны отражали массированную атаку вражеских беспилотников на Ростовскую область. Десять БПЛА также перехватили над акваторией Азовского моря. Информация об этом появилась в телеграмм-канале Минобороны России.

Сообщается, по всей России что ночью средствами ПВО перехватили четыре десятка украинских беспилотных летательных аппаратов. 16 из них уничтожили над донским регионом и десять — над акваторией Азовского моря.

Кроме того, по четыре беспилотника уничтожили над территориями Курской и Воронежской областей, три — над территорией Брянской областей, два — над территорией Краснодарского края.

«Сгорел дотла»: полыхающий после атаки БПЛА дом в Чалтыре под Ростовом попал на видео
Узнать подробнее

Ранее глава донского региона Юрий Слюсарь назвал последствия атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 10 января.

До этого появились кадры полыхающего после воздушной атаки дома в Чалтыре.

Читайте также:
Слюсарь сообщил об атаке БПЛА в Ростовской области 8 январяВ Таганроге отключили электричество после атаки БПЛА 5 января«Слышали не меньше 20 раскатов»: под Ростовом горит завод после атаки БПЛА
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#БПЛА#Беспилотники#Последние новости Ростова на сегодня#Атака БПЛА#Происшествия#Юрий Слюсарь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика