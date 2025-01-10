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Posted 10 января, 07:11

Published 10 января, 07:11

Modified 10 января, 07:13

Updated 10 января, 07:13

«Дом прям трясся от удара»: жители Ростова и области рассказали о ночной атаке

«Дом прям трясся от удара»: жители Ростова и области рассказали о ночной атаке

10 января 2025, 07:11
Фото: mil.ru. «Дом прям трясся от удара»: жители Ростова и области рассказали о ночной атаке
Жители Ростовской области рассказали, как пережили атаку беспилотников в ночь на 10 января. Впечатлениями люди поделились в комментариях под постом о БПЛА в telegram-канале у главы региона Юрия Слюсаря.

Многие проснулись из-за грохота и лая собак около 04.00 мск. Взрывы гремели над Мясниковским и Куйбышевском районах, но слышно их было и в других муниципалитетах. Например, раскаты услышали ростовчане, проживающие в западной части города.

— В 4:27 так бахнуло, жуть просто! Собаки полчаса завывали, — пишут очевидцы. — Дома сижу, дом прям трясся от удара. А где — не знаю. Живу в СНТ «Энергия», недалеко от Ленинакана и Ленинавана.
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— Очень страшно, когда всё так грохочет, — добавляют другие. — Три раза бахало в Новошахтинске, но о нем ничего не пишут.

Напомним, за ночь 10 января над Ростовской областью сбили 16 беспилотников. Подробнее о последствиях воздушной атаки читайте в материале RostovGazeta.

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