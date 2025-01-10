Дожди и туманы накроют Ростовскую область в середине января

Posted 10 января, 18:02
Published 10 января, 18:02
Modified 10 января, 18:04
Updated 10 января, 18:04
11 января небо Ростова затянется облаками. Осадков в этот день не предвидится. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью не более 11 метров в секунду, а воздух прогреется до +10 градусов.
В донском регионе в первую половину суток будет туманно. Ветер усилится до 12-14 метров в секунду, а температура в различных районах будет колебаться от 0 до +11 градусов.
12 января донскую столицу накроет дождь. Ветер стихнет до 5-10 метров в секунду, в температура опустится до +4…+6 градусов.
В регионе в этот день будут идти дожди, также возможен мокрый снег. Ветер будет переменчивый. Температура ночью поднимется до +7 градусов, а в южной части региона — до +10.