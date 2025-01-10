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Posted 10 января, 05:45

Published 10 января, 05:45

Modified 10 января, 05:45

Updated 10 января, 05:45

Подделка духов и запретные треки: за что судился бизнес Ростовской области в декабре

Духи с перцем и запретные треки: за что судился бизнес Ростовской области в декабре

10 января 2025, 05:45
Фото: Unsplash. Подделка духов и запретные треки: за что судился бизнес Ростовской области в декабре
В декабре Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел и получил иски, связанные с нарушением авторских прав на музыку и парфюмерные изделия, долгами предприятий и даже переносом автобусных маршрутов. Подробнее об этих и многих других делах читайте в материале RostovGazeta.

Долг ФК «Ростов» за аренду

Департамент имущественно-земельных отношений подал иск в Арбитражный суд Ростовской области для того, чтобы взыскать долг за аренду земли с ФК «Ростов. Дело в том, что клуб арендовал участок земли на улице Пойменной под строительство тренировочной базы. Однако с апреля 2023 года по сентябрь 2024 года он не вносил платежи.

Как итог ФК «Ростов» должен выплатить сам долг в 4,6 миллиона рублей и пени — 2,1 миллиона рублей. Общая сумма задолженности составляет 6,7 миллиона рублей.

Как итог ФК «Ростов» должен выплатить сам долг в 4,6 миллиона рублей и пени — 2,1 миллиона рублей.
Как итог ФК «Ростов» должен выплатить сам долг в 4,6 миллиона рублей и пени — 2,1 миллиона рублей.. Фото: 1MI
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Незаконное использование музыки в пекарне

Российское авторское общество подало в суд на собственницу кафе-пекарни «Хлеб да Пряник» из Ростова-на-Дону Татьяну Кистеневу за незаконное использование музыкальных треков. 19 февраля 2024 года в заведении звучала одна песня группы «Краски», и девять треков иностранных исполнителей, среди которых американские звезды Гвен Стефани, Хэддавэй, европейские группы Mr. President, Uriah Heep и другие.

За нарушение исключительных прав организация потребовала от предпринимателя 200 тысяч рублей (по 20 тысяч за каждую композицию). Арбитражный суд Ростовской области частично удовлетворил иск, снизив сумму компенсации в два раза.

19 февраля 2024 года в заведении звучала одна песня группы «Краски», и девять треков иностранных исполнителей
19 февраля 2024 года в заведении звучала одна песня группы «Краски», и девять треков иностранных исполнителей. Фото: Leobraverman/cc by sa 3.0/wikimedia.org
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Долг «Донского осетра»

Также в декабре в суд обратился «Агроком холдинг», который принадлежит семье олигарха Саввиди. Организация хочет взыскать 56 миллионов рублей с компании-банкрота «Донской осетр», входившей в структуру холдинга.

«Агроком Холдинг» учредил рыбоводческое предприятие «Донской осетр», расположенное в Аксайском районе, в 2010 году. В период с 2018 по 2022 годы ферма перестала приносить прибыль. По информации Spark, убытки составляли от 14 до 36 миллионов рублей. А в сентябре 2024 года по решению суда ее признали банкротом.

Арбитражный суд Ростовской области принял заявление о включении в реестр требований кредиторов принять к производству.

Организация хочет взыскать 56 миллионов рублей с компании-банкрота «Донской осетр», входившей в структуру холдинга.
Организация хочет взыскать 56 миллионов рублей с компании-банкрота «Донской осетр», входившей в структуру холдинга.. Фото: wikimedia.org
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Поддельные духи

Известный парфюмерный бренд Zielinski&Rozen обратился в Арбитражный суд Ростовской области для того, чтобы отсудить у ростовского предпринимателя 100 тысяч рублей за нарушение авторских прав.

Согласно документации, представители бренда купили на маркетплейсе Ozon свои же духи «Черный перец, амбра и нероли», которыми торговал донской бизнесмен Дамир Мурыч. Выяснилось, что парфюм поддельный.

Суд только частично удовлетворил требования фирмы. В связи с этим ростовчанин должен выплатить компенсацию лишь в 10 тысяч рублей.

Поддельными духами «Черный перец, амбра и нероли» торговал бизнесмен из Ростовской области.
Поддельными духами «Черный перец, амбра и нероли» торговал бизнесмен из Ростовской области.. Фото: Pxhere
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Задолженность администрации Новочеркасска

Компания «Экологические Технологии» подала в Арбитражный суд Ростовской области заявление на администрацию Новочеркасска. Фирма требует взыскать с городской управы задолженность за холодное водоснабжение и водоотведение в размере 691 тысяч рублей.

Однако в ходе заседания суд установил, что компания подала заявление без приложенных доказательств, поэтому дело было остановлено до устранения нарушений.

Фирма требует взыскать с городской управы задолженность за холодное водоснабжение и водоотведение в размере 691 тысяч рублей.
Фирма требует взыскать с городской управы задолженность за холодное водоснабжение и водоотведение в размере 691 тысяч рублей.. Фото: Изображение Midjourney
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Участок земли в парке

Еще Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел иск федеральной службы судебных приставов о взыскании участка земли площадью почти четыре тысячи квадратных метров, расположенного в парке Горького в Ростове. Известно, что ранее на этом месте находился бывший кинотеатр «Россия»

Земля, которой заинтересовались приставы, принадлежит ПАО Киноконцертный комплекс «Русь». Именно оно должно стать ответчиком по иску. Однако из-за некоторых нарушений требований суд оставил иск без движения. Представителю ФССП дали месяц на то, чтобы исправить их.

Известно, что ранее на этом месте находился бывший кинотеатр «Россия»
Известно, что ранее на этом месте находился бывший кинотеатр «Россия». Фото: tourism.rostov-gorod.ru
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Перенос автобусных маршрутов

ООО «Ростдонавтовокзал» направил в Арбитражный суд Ростовской области заявление о признании незаконным изменение начального и конечного пункта прибытия межмуниципальных маршрутов в соответствующем реестре. Из-за внесенных изменений автобусы начали курсировать от автовокзала «Центральный» на Шолохова. Что не устроило ООО «Ростдонавтококзал».

В свою очередь суд постановил признать недействительными 14 приказов Минтранса, а сам перенос маршрутов незаконным. Кроме того, ведомство должно выплатить истцу госпошлину в размере 42 тысяч рублей и вернуть ему из федерального бюджета три тысячи рублей, потраченные также на госпошлину.

Из-за внесенных изменений автобусы начали курсировать от автовокзала «Центральный» на Шолохова. Что не устроило ООО «Ростдонавтококзал».
Из-за внесенных изменений автобусы начали курсировать от автовокзала «Центральный» на Шолохова. Что не устроило ООО «Ростдонавтококзал».. Фото: donland.ru
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Скрытый бизнес

Также в Арбитражный суд Ростовской области поступил иск от Генпрокуратуры в отношении крупнейшего экспортера зерна и владельца фирмы «Родные поля» Петра Ходыкина. Истец потребовал взыскать в госказну 100% долей компании.

Все началось с того, что в 2018 году Генпрокуратура и предприниматель заключили договор на создание фирмы «Торговый дом „Риф“», которую позже переименовали в «Родные поля». Однако в 2022 году права на 100% долей организации получил Ходыкин. В 2023 году он решил обойти ограничения на контроль предприятий и скрыть своё владение активом. Для этого бизнесмен решил создать фонд, на который перевел 100% долей «Родных полей». Управлять этим фондом он назначил компанию «Современные Фонды Недвижимости». На самом деле, Ходыкин не отказался от своих прав на ООО «Родные поля» и продолжал влиять на его работу.

Суд потребовал наложить арест на имущество бизнесмена, снять с него обязанности, связанные с фирмой и заблокировать счета организации. В удовлетворении остальной части требований Генпрокуратуре отказано.

В Арбитражный суд Ростовской области поступил иск от Генпрокуратуры в отношении крупнейшего экспортера зерна и владельца фирмы «Родные поля» Петра Ходыкина.
В Арбитражный суд Ростовской области поступил иск от Генпрокуратуры в отношении крупнейшего экспортера зерна и владельца фирмы «Родные поля» Петра Ходыкина.. Фото: donland.ru
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«ТНС Энерго»

Компания «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 16 декабря 2024 подала иск в Арбитражный суд Ростовской области на администрацию Аксайского района. Компания хочет взыскать 1,6 миллиона рублей долга. Другие подробности дела пока что неизвестны.

Добавим, что заседание назначено на март 2025 года.

Компания хочет взыскать 1,6 миллиона рублей долга.
Компания хочет взыскать 1,6 миллиона рублей долга.. Фото: 1MI
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