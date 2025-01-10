Духи с перцем и запретные треки: за что судился бизнес Ростовской области в декабре

Posted 10 января, 05:45
Published 10 января, 05:45
Modified 10 января, 05:45
Updated 10 января, 05:45
Департамент имущественно-земельных отношений подал иск в Арбитражный суд Ростовской области для того, чтобы взыскать долг за аренду земли с ФК «Ростов. Дело в том, что клуб арендовал участок земли на улице Пойменной под строительство тренировочной базы. Однако с апреля 2023 года по сентябрь 2024 года он не вносил платежи.
Как итог ФК «Ростов» должен выплатить сам долг в 4,6 миллиона рублей и пени — 2,1 миллиона рублей. Общая сумма задолженности составляет 6,7 миллиона рублей.
Российское авторское общество подало в суд на собственницу кафе-пекарни «Хлеб да Пряник» из Ростова-на-Дону Татьяну Кистеневу за незаконное использование музыкальных треков. 19 февраля 2024 года в заведении звучала одна песня группы «Краски», и девять треков иностранных исполнителей, среди которых американские звезды Гвен Стефани, Хэддавэй, европейские группы Mr. President, Uriah Heep и другие.
За нарушение исключительных прав организация потребовала от предпринимателя 200 тысяч рублей (по 20 тысяч за каждую композицию). Арбитражный суд Ростовской области частично удовлетворил иск, снизив сумму компенсации в два раза.
Также в декабре в суд обратился «Агроком холдинг», который принадлежит семье олигарха Саввиди. Организация хочет взыскать 56 миллионов рублей с компании-банкрота «Донской осетр», входившей в структуру холдинга.
«Агроком Холдинг» учредил рыбоводческое предприятие «Донской осетр», расположенное в Аксайском районе, в 2010 году. В период с 2018 по 2022 годы ферма перестала приносить прибыль. По информации Spark, убытки составляли от 14 до 36 миллионов рублей. А в сентябре 2024 года по решению суда ее признали банкротом.
Арбитражный суд Ростовской области принял заявление о включении в реестр требований кредиторов принять к производству.
Известный парфюмерный бренд Zielinski&Rozen обратился в Арбитражный суд Ростовской области для того, чтобы отсудить у ростовского предпринимателя 100 тысяч рублей за нарушение авторских прав.
Согласно документации, представители бренда купили на маркетплейсе Ozon свои же духи «Черный перец, амбра и нероли», которыми торговал донской бизнесмен Дамир Мурыч. Выяснилось, что парфюм поддельный.
Суд только частично удовлетворил требования фирмы. В связи с этим ростовчанин должен выплатить компенсацию лишь в 10 тысяч рублей.
Компания «Экологические Технологии» подала в Арбитражный суд Ростовской области заявление на администрацию Новочеркасска. Фирма требует взыскать с городской управы задолженность за холодное водоснабжение и водоотведение в размере 691 тысяч рублей.
Однако в ходе заседания суд установил, что компания подала заявление без приложенных доказательств, поэтому дело было остановлено до устранения нарушений.
Еще Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел иск федеральной службы судебных приставов о взыскании участка земли площадью почти четыре тысячи квадратных метров, расположенного в парке Горького в Ростове. Известно, что ранее на этом месте находился бывший кинотеатр «Россия»
Земля, которой заинтересовались приставы, принадлежит ПАО Киноконцертный комплекс «Русь». Именно оно должно стать ответчиком по иску. Однако из-за некоторых нарушений требований суд оставил иск без движения. Представителю ФССП дали месяц на то, чтобы исправить их.
ООО «Ростдонавтовокзал» направил в Арбитражный суд Ростовской области заявление о признании незаконным изменение начального и конечного пункта прибытия межмуниципальных маршрутов в соответствующем реестре. Из-за внесенных изменений автобусы начали курсировать от автовокзала «Центральный» на Шолохова. Что не устроило ООО «Ростдонавтококзал».
В свою очередь суд постановил признать недействительными 14 приказов Минтранса, а сам перенос маршрутов незаконным. Кроме того, ведомство должно выплатить истцу госпошлину в размере 42 тысяч рублей и вернуть ему из федерального бюджета три тысячи рублей, потраченные также на госпошлину.
Также в Арбитражный суд Ростовской области поступил иск от Генпрокуратуры в отношении крупнейшего экспортера зерна и владельца фирмы «Родные поля» Петра Ходыкина. Истец потребовал взыскать в госказну 100% долей компании.
Все началось с того, что в 2018 году Генпрокуратура и предприниматель заключили договор на создание фирмы «Торговый дом „Риф“», которую позже переименовали в «Родные поля». Однако в 2022 году права на 100% долей организации получил Ходыкин. В 2023 году он решил обойти ограничения на контроль предприятий и скрыть своё владение активом. Для этого бизнесмен решил создать фонд, на который перевел 100% долей «Родных полей». Управлять этим фондом он назначил компанию «Современные Фонды Недвижимости». На самом деле, Ходыкин не отказался от своих прав на ООО «Родные поля» и продолжал влиять на его работу.
Суд потребовал наложить арест на имущество бизнесмена, снять с него обязанности, связанные с фирмой и заблокировать счета организации. В удовлетворении остальной части требований Генпрокуратуре отказано.
Компания «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 16 декабря 2024 подала иск в Арбитражный суд Ростовской области на администрацию Аксайского района. Компания хочет взыскать 1,6 миллиона рублей долга. Другие подробности дела пока что неизвестны.
Добавим, что заседание назначено на март 2025 года.