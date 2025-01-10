Духи с перцем и запретные треки: за что судился бизнес Ростовской области в декабре

Все началось с того, что в 2018 году Генпрокуратура и предприниматель заключили договор на создание фирмы «Торговый дом „Риф“», которую позже переименовали в «Родные поля». Однако в 2022 году права на 100% долей организации получил Ходыкин. В 2023 году он решил обойти ограничения на контроль предприятий и скрыть своё владение активом. Для этого бизнесмен решил создать фонд, на который перевел 100% долей «Родных полей». Управлять этим фондом он назначил компанию «Современные Фонды Недвижимости». На самом деле, Ходыкин не отказался от своих прав на ООО «Родные поля» и продолжал влиять на его работу.