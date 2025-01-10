Глава региона назвал последствия воздушной атаки БПЛА на Ростовскую область

В результате воздушной атаки на Ростовскую область произошли возгорания в нескольких населенных пунктах. По информации врио губернатора Юрия Слюсаря, пламя охватило частный дом и припаркованные рядом машины в селе Чалтырь (Мясниковский район). Примерно в это же время случился пожар на территории производственного предприятия в селе Крым (Мясниковский район). Ликвидировать возгорания удалось только после 07.00 мск. Хотя дым до сих пор валит с места ЧП.