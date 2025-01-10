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Posted 10 января, 05:35

Published 10 января, 05:35

Modified 10 января, 05:37

Updated 10 января, 05:37

Глава региона назвал последствия воздушной атаки БПЛА на Ростовскую область

Глава региона назвал последствия воздушной атаки БПЛА на Ростовскую область

10 января 2025, 05:35
Фото: 1MI. Глава региона назвал последствия воздушной атаки БПЛА на Ростовскую область

Из-за упавших беспилотников повреждены дома и предприятие в Ростовской области

В Ростовской области силами ПВО отразили воздушную атакую беспилотников. О последствиях падающих дронов врио губернатора Юрий Слюсарь

В результате воздушной атаки на Ростовскую область произошли возгорания в нескольких населенных пунктах. По информации врио губернатора Юрия Слюсаря, пламя охватило частный дом и припаркованные рядом машины в селе Чалтырь (Мясниковский район). Примерно в это же время случился пожар на территории производственного предприятия в селе Крым (Мясниковский район). Ликвидировать возгорания удалось только после 07.00 мск. Хотя дым до сих пор валит с места ЧП.

— В 100 метрах от меня взорвалось в Крыму, где предприятие АТП. К сожалению, мое утро сегодня наступило в 4:20. Жаль, прикрепить нельзя фото, видео — горит до сих пор, — рассказал один из местных жителей в 07.20 мск.
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А в хуторе Крюков (Куйбышевский район) выбиты стекла, посечен фасад и кровля в школе. Аналогичные повреждения получили еще семь жилых домов. К счастью, никто не пострадал.

Всего в ночь на 10 января в небе над Ростовской областью перехватили 16 дронов.

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