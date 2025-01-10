Имущество «Шахты Ростовской» пустят с молотка

Posted 10 января, 15:22
Published 10 января, 15:22
Modified 10 января, 15:24
Updated 10 января, 15:24
Согласно информации ЕФРСБ, ООО «Шахта Ростовская», занимающееся добычей и обогащением угля и антрацита, признано банкротом, поэтому в отношении его открыто конкурсное производство.
Торги пройдут в виде открытого аукциона. Заявки можно подавать в период с 13 января по 14 февраля 2025 года. Так, первым лотом стало здание общежития площадью 898 «квадратов» и земельный участок — 2072 квадратных метра, газовый счетчик ВК-G16Т с комплектом, котлы газовый Navien и отопительный водогрейный «Премиум 100 Лемакс». Имущество выставили на торги за 21,1 миллиона рублей.
А во второй лот входит 31 единица движимого имущества: различные редукторы, пускатели ПВИ и многое другое. Стоимость этих объектов оценивается в 4,8 миллиона рублей.
Ранее в Ростовской области массово начали продавать на торгах ипотечные квартиры должников.