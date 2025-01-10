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Posted 10 января, 15:22

Published 10 января, 15:22

Modified 10 января, 15:24

Updated 10 января, 15:24

Имущество «Шахты Ростовской» пустят с молотка за 26 млн рублей

Имущество «Шахты Ростовской» пустят с молотка

10 января 2025, 15:22
Фото: donland.ru. Имущество «Шахты Ростовской» пустят с молотка за 26 млн рублей
В Ростовской области выставили на торги движимое и недвижимое имущество ООО «Шахта Ростовская». Сведения опубликованы на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

Согласно информации ЕФРСБ, ООО «Шахта Ростовская», занимающееся добычей и обогащением угля и антрацита, признано банкротом, поэтому в отношении его открыто конкурсное производство.

Торги пройдут в виде открытого аукциона. Заявки можно подавать в период с 13 января по 14 февраля 2025 года. Так, первым лотом стало здание общежития площадью 898 «квадратов» и земельный участок — 2072 квадратных метра, газовый счетчик ВК-G16Т с комплектом, котлы газовый Navien и отопительный водогрейный «Премиум 100 Лемакс». Имущество выставили на торги за 21,1 миллиона рублей.

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А во второй лот входит 31 единица движимого имущества: различные редукторы, пускатели ПВИ и многое другое. Стоимость этих объектов оценивается в 4,8 миллиона рублей.

Ранее в Ростовской области массово начали продавать на торгах ипотечные квартиры должников.

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#Валерия Кострова#Общество#Бизнес#Ростовская область#Торги#Банкротство#Имущество#Аукцион#Должники
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