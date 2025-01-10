Имущество «Шахты Ростовской» пустят с молотка

Торги пройдут в виде открытого аукциона. Заявки можно подавать в период с 13 января по 14 февраля 2025 года. Так, первым лотом стало здание общежития площадью 898 «квадратов» и земельный участок — 2072 квадратных метра, газовый счетчик ВК-G16Т с комплектом, котлы газовый Navien и отопительный водогрейный «Премиум 100 Лемакс». Имущество выставили на торги за 21,1 миллиона рублей.