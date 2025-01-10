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Posted 10 января, 18:09

Published 10 января, 18:09

Modified 10 января, 18:11

Updated 10 января, 18:11

Итоги пятницы: Ростовской области угрожает опасный грипп, а БПЛА разрушают дома

Итоги пятницы: Ростовской области угрожает опасный грипп, а БПЛА разрушают дома

10 января 2025, 18:09
Фото: 1MI. Итоги пятницы: Ростовской области угрожает опасный грипп, а БПЛА разрушают дома
Пять районов Ростовской области попали под угрозу распространения опасного гриппа птиц, тем временем из-за падения беспилотников повреждены дома, социальные объекты и предприятие, а в донском регионе пешие посыльные начнут предупреждать людей о воздушных атаках.

Птичий грипп

В Ростовской области сохраняется опасность распространения птичьего гриппа. Сотрудники МЧС рассказали, что есть вероятность вспышки новых очагов инфекционной вирусной болезни.

Под угрозой находятся четыре района: Константиновский, Морозовский, Тацинский и Волгодонский. Все они граничат с Цимлянским районом, где и была зафиксирована вспышка птичьего гриппа.

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Последствия атаки БПЛА

Ночью 10 января при помощи систем ПВО в Ростовской области была пресечена воздушная атака 16 дронов. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, обошлось без пострадавших, однако разрушений в этот раз избежать не удалось.

Так, в результате атаки в Ростовской области загорелся частный дом в Чалтыре и автомобили, которые были припаркованы неподалеку. Примерно в это же время случился пожар на территории производственного предприятия в селе Крым Мясниковского района. Ликвидировать возгорания удалось только после 07.00 мск.

Кроме того, в хуторе Крюков Куйбышевского района пострадала школа и местный ДК: выбиты стекла, посечен фасад и кровля. Аналогичные повреждения получили еще семь жилых домов.

В результате налета в Ростовской области загорелся частный дом в Чалтыре и автомобили, которые были припаркованы неподалеку.
В результате налета в Ростовской области загорелся частный дом в Чалтыре и автомобили, которые были припаркованы неподалеку.. Фото: 40.mchs.gov.ru. иллюстрация
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Пешие посыльные

Жители Ростовской области пожаловались на неработающие системы экстренного оповещения. Тогда глава Мясниковского района Андрей Топурджиян рассказал, что в семи населенных пунктах сирены находятся «в стадии модернизации».

В связи с этим жители будут получать предупреждения об опасности через соцсети, а также с помощью обходов дворов пешими посыльными и транспортных средств с мегафоном.

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