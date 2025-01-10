Итоги пятницы: Ростовской области угрожает опасный грипп, а БПЛА разрушают дома

Так, в результате атаки в Ростовской области загорелся частный дом в Чалтыре и автомобили, которые были припаркованы неподалеку. Примерно в это же время случился пожар на территории производственного предприятия в селе Крым Мясниковского района. Ликвидировать возгорания удалось только после 07.00 мск.