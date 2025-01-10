Итоги пятницы: Ростовской области угрожает опасный грипп, а БПЛА разрушают дома

Posted 10 января, 18:09
Published 10 января, 18:09
Modified 10 января, 18:11
Updated 10 января, 18:11
В Ростовской области сохраняется опасность распространения птичьего гриппа. Сотрудники МЧС рассказали, что есть вероятность вспышки новых очагов инфекционной вирусной болезни.
Под угрозой находятся четыре района: Константиновский, Морозовский, Тацинский и Волгодонский. Все они граничат с Цимлянским районом, где и была зафиксирована вспышка птичьего гриппа.
Ночью 10 января при помощи систем ПВО в Ростовской области была пресечена воздушная атака 16 дронов. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, обошлось без пострадавших, однако разрушений в этот раз избежать не удалось.
Так, в результате атаки в Ростовской области загорелся частный дом в Чалтыре и автомобили, которые были припаркованы неподалеку. Примерно в это же время случился пожар на территории производственного предприятия в селе Крым Мясниковского района. Ликвидировать возгорания удалось только после 07.00 мск.
Кроме того, в хуторе Крюков Куйбышевского района пострадала школа и местный ДК: выбиты стекла, посечен фасад и кровля. Аналогичные повреждения получили еще семь жилых домов.
Жители Ростовской области пожаловались на неработающие системы экстренного оповещения. Тогда глава Мясниковского района Андрей Топурджиян рассказал, что в семи населенных пунктах сирены находятся «в стадии модернизации».
В связи с этим жители будут получать предупреждения об опасности через соцсети, а также с помощью обходов дворов пешими посыльными и транспортных средств с мегафоном.