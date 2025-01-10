Из-за упавшего беспилотника сгорел крупный склад в Ростовской области

По информации в telegram-канале районного главы, возгорание случилось в селе Крым. Там огонь уничтожил склад готовой продукции площадью порядка двух тысяч квадратных метров. Кроме того, сгорел частный дом в селе Чалтырь и три машины, припаркованные поблизости.