Из-за упавшего беспилотника сгорел крупный склад в Ростовской области

Posted 10 января, 20:19
Published 10 января, 20:19
Modified 10 января, 20:21
Updated 10 января, 20:21
По информации в telegram-канале районного главы, возгорание случилось в селе Крым. Там огонь уничтожил склад готовой продукции площадью порядка двух тысяч квадратных метров. Кроме того, сгорел частный дом в селе Чалтырь и три машины, припаркованные поблизости.
На место тут же прибыли спасатели и другие экстренные службы. На территории ЧП ввели режим чрезвычайной ситуации.
Еще в одном муниципалитете, хуторе Крюкове Куйбышевского района, осколками выбило стекла в здании Дворца культуры, школы и нескольких жилых домах.