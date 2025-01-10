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Posted 10 января, 20:19

Published 10 января, 20:19

Modified 10 января, 20:21

Updated 10 января, 20:21

Из-за упавшего беспилотника сгорел крупный склад в Ростовской области

Из-за упавшего беспилотника сгорел крупный склад в Ростовской области

10 января 2025, 20:19
Фото: 1MI. Из-за упавшего беспилотника сгорел крупный склад в Ростовской области
Стали известны новые последствия атаки беспилотников в Ростовской области. О них рассказал глава Мясниковского района Андрей Торпуджиян.

По информации в telegram-канале районного главы, возгорание случилось в селе Крым. Там огонь уничтожил склад готовой продукции площадью порядка двух тысяч квадратных метров. Кроме того, сгорел частный дом в селе Чалтырь и три машины, припаркованные поблизости.

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На место тут же прибыли спасатели и другие экстренные службы. На территории ЧП ввели режим чрезвычайной ситуации.

Еще в одном муниципалитете, хуторе Крюкове Куйбышевского района, осколками выбило стекла в здании Дворца культуры, школы и нескольких жилых домах.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Режим ЧС#Атака БПЛА#Дроны
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