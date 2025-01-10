Минтранс Ростовской области проиграл суд подрядчику из-за Западной хорды

Posted 10 января, 15:24
Published 10 января, 15:24
Modified 10 января, 15:26
Updated 10 января, 15:26
Согласно материалам дела, между министерством транспорта донского региона и фирмой «Т-Транс» был заключен контракт. Подрядчик построил автодорогу «Западная хорда», которая соединила трассу А-280 и мост через реку Дон на Западном обходе. В контракте была указана стоимость почти 1,3 миллиарда рублей.
В исковом заявлении уточняется, что работа была поделена на 32 пункта, сроки каждого из которых были нарушены. В итоге суд пришел к выводу, что истец и ответчик не согласовали эти этапы работы. Кроме того, уточняется, что результаты выполнения отдельных пунктов работ в рамках общего контракта не могут использоваться по отдельности.
«Согласованный сторонами график выполнения работ подтверждает лишь необходимость выполнения работ на определенную в нем сумму для проведения расчетов, но не согласование сторонами условий о принятии кредитором исполнения по частям», — уточнили в суде.