Минтранс Ростовской области проиграл суд подрядчику из-за Западной хорды

В исковом заявлении уточняется, что работа была поделена на 32 пункта, сроки каждого из которых были нарушены. В итоге суд пришел к выводу, что истец и ответчик не согласовали эти этапы работы. Кроме того, уточняется, что результаты выполнения отдельных пунктов работ в рамках общего контракта не могут использоваться по отдельности.