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Posted 10 января, 15:24

Published 10 января, 15:24

Modified 10 января, 15:26

Updated 10 января, 15:26

Минтранс Ростовской области проиграл суд подрядчику из-за Западной хорды

Минтранс Ростовской области проиграл суд подрядчику из-за Западной хорды

10 января 2025, 15:24
Фото: donland.ru. Минтранс Ростовской области проиграл суд подрядчику из-за Западной хорды
Минтранс Ростовской области подал в суд на компанию «Т-Транс» о взыскании 168 миллионов рублей из-за нарушений условий контракта. В иске ведомству было оказано. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Ростовской области.

Согласно материалам дела, между министерством транспорта донского региона и фирмой «Т-Транс» был заключен контракт. Подрядчик построил автодорогу «Западная хорда», которая соединила трассу А-280 и мост через реку Дон на Западном обходе. В контракте была указана стоимость почти 1,3 миллиарда рублей.

В исковом заявлении уточняется, что работа была поделена на 32 пункта, сроки каждого из которых были нарушены. В итоге суд пришел к выводу, что истец и ответчик не согласовали эти этапы работы. Кроме того, уточняется, что результаты выполнения отдельных пунктов работ в рамках общего контракта не могут использоваться по отдельности.

«Согласованный сторонами график выполнения работ подтверждает лишь необходимость выполнения работ на определенную в нем сумму для проведения расчетов, но не согласование сторонами условий о принятии кредитором исполнения по частям», — уточнили в суде.
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Ранее стало известно, какие иски получил в декабре Арбитражный суд донского региона.

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