Мусоровоз насмерть сбил женщину с коляской в Ростове-на-Дону

Posted 10 января, 07:07
Published 10 января, 07:07
Modified 10 января, 07:09
Updated 10 января, 07:09
Сообщается, что инцидент произошел в 15.30 мск рядом с домом №80/28 на Фасадной улице. 38-летний водитель мусоровоза марки MAN сбил пожилую женщину, которая пыталась перейти проезжую часть дороги.
Вместе с ней была коляска, в которой находится младенец. К сожалению, женщина скончалась до приезда медиков от полученных травм. Младенец в результате аварии не пострадал. Сейчас правоохранители выясняют все детали инцидента.
Ранее появилась информация, что житель донского региона попал под колеса поезда, когда переходил железнодорожные пути в неположенном месте.