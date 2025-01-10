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Posted 10 января, 07:07

Published 10 января, 07:07

Modified 10 января, 07:09

Updated 10 января, 07:09

Мусоровоз насмерть сбил женщину с коляской в Ростове-на-Дону

Мусоровоз насмерть сбил женщину с коляской в Ростове-на-Дону

10 января 2025, 07:07
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. Мусоровоз насмерть сбил женщину с коляской в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону 9 января произошла страшная авария. Водитель мусоровоза наехал на 67-летнюю женщину с коляской, рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Сообщается, что инцидент произошел в 15.30 мск рядом с домом №80/28 на Фасадной улице. 38-летний водитель мусоровоза марки MAN сбил пожилую женщину, которая пыталась перейти проезжую часть дороги.

Вместе с ней была коляска, в которой находится младенец. К сожалению, женщина скончалась до приезда медиков от полученных травм. Младенец в результате аварии не пострадал. Сейчас правоохранители выясняют все детали инцидента.

Фото: Региональная Госавтоинспекция
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Ранее появилась информация, что житель донского региона попал под колеса поезда, когда переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#ДТП#Транспорт#Авария#Ростов#Инцидент#Госавтоинспекция#Происшествия
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