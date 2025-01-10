На камеру попали последствия атаки беспилотников в Ростовской области

Видео опубликовано в telegram-канале «Don Mash». На кадрах видно полыхающее пламя и столб дыма. Как стало известно ранее, в результате атаки пожары были на территории завода в селе Крым и в жилом доме в селе Чалтырь Мясниковского района. В последнем также загорелись автомобили, припаркованные неподалеку.