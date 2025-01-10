На камеру попали последствия атаки беспилотников в Ростовской области

Posted 10 января, 10:41
Published 10 января, 10:41
Modified 10 января, 10:43
Updated 10 января, 10:43
Видео опубликовано в telegram-канале «Don Mash». На кадрах видно полыхающее пламя и столб дыма. Как стало известно ранее, в результате атаки пожары были на территории завода в селе Крым и в жилом доме в селе Чалтырь Мясниковского района. В последнем также загорелись автомобили, припаркованные неподалеку.
Кроме того, в Куйбышевском районе обломки дронов выбили стекла в школе, ДК и частных домах. В некоторых местах повреждена кровля и фасады.
К счастью, никто из людей не пострадал. Позже ущерб компенсируют.
Напомним, всего над Ростовской областью сбили 16 беспилотников. Об атаке с воздуха местные жители стали сообщать в соцсетях около 4.00 мск.