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Posted 10 января, 10:41

Published 10 января, 10:41

Modified 10 января, 10:43

Updated 10 января, 10:43

На камеру попали последствия атаки беспилотников в Ростовской области

На камеру попали последствия атаки беспилотников в Ростовской области

10 января 2025, 10:41
Фото: 89.mchs.gov.ru. На камеру попали последствия атаки беспилотников в Ростовской области
В ночь на 10 января Ростовская область попала под атаку беспилотников. Последствия очевидцы сняли на камеру.

Видео опубликовано в telegram-канале «Don Mash». На кадрах видно полыхающее пламя и столб дыма. Как стало известно ранее, в результате атаки пожары были на территории завода в селе Крым и в жилом доме в селе Чалтырь Мясниковского района. В последнем также загорелись автомобили, припаркованные неподалеку.

в результате атаки пожары были на территории завода в селе Крым и в жилом доме в селе Чалтырь Мясниковского района
в результате атаки пожары были на территории завода в селе Крым и в жилом доме в селе Чалтырь Мясниковского района
в результате атаки пожары были на территории завода в селе Крым и в жилом доме в селе Чалтырь Мясниковского района. Фото: ТГ Ростов Главный

Кроме того, в Куйбышевском районе обломки дронов выбили стекла в школе, ДК и частных домах. В некоторых местах повреждена кровля и фасады.

Видео: ТГ don_mash.

К счастью, никто из людей не пострадал. Позже ущерб компенсируют.

Напомним, всего над Ростовской областью сбили 16 беспилотников. Об атаке с воздуха местные жители стали сообщать в соцсетях около 4.00 мск.

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