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Posted 10 января, 16:44

Published 10 января, 16:44

Modified 10 января, 16:46

Updated 10 января, 16:46

На оздоровление реки Темерник выделят 89 млн рублей в Ростовской области

На оздоровление реки Темерник в Ростове выделят 89 млн рублей

10 января 2025, 16:44
Фото: 1MI. На оздоровление реки Темерник выделят 89 млн рублей в Ростовской области
В 2025 году власти Ростовской области планирую реализовать проект по экологическому оздоровлению бассейна реки Темерник. На работы уйдет почти 89 миллионов рублей. Соответствующее постановление опубликовано на портале Правительства региона.

13 января состоится заседание Правительства Ростовской области, на котором рассмотрят постановление о внесении изменений в документ 2019 года. Он утверждает проведение программы по оздоровлению бассейна реки Темерник и обустройству ее прибрежной территории.

В измененном документе указанно, что на реализацию проекта в 2025 году потратят 88,9 миллиона рублей. Эти средства будут взяты из областного бюджета.

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Добавим, что на оздоровление реки Темерник в период с 2019 по 2025 год в общей сложности было направлено 1,6 миллиарда рублей.

До этого эколог объяснил, как искусственные елки вредят природе Ростовской области.

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