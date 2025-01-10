На оздоровление реки Темерник в Ростове выделят 89 млн рублей

Posted 10 января, 16:44
Published 10 января, 16:44
Modified 10 января, 16:46
Updated 10 января, 16:46
13 января состоится заседание Правительства Ростовской области, на котором рассмотрят постановление о внесении изменений в документ 2019 года. Он утверждает проведение программы по оздоровлению бассейна реки Темерник и обустройству ее прибрежной территории.
В измененном документе указанно, что на реализацию проекта в 2025 году потратят 88,9 миллиона рублей. Эти средства будут взяты из областного бюджета.
Добавим, что на оздоровление реки Темерник в период с 2019 по 2025 год в общей сложности было направлено 1,6 миллиарда рублей.
До этого эколог объяснил, как искусственные елки вредят природе Ростовской области.