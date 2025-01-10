Обломки дронов 10 января упали на школу в Ростовской области

Posted 10 января, 06:09
Published 10 января, 06:09
Modified 10 января, 07:08
Updated 10 января, 07:08
В хуторе Крюков в школе выбило стекла, фасад и кровлю посекли летящие обломки БПЛА. Вероятно, занятия в ближайшие дни там проводить не будут, однако официальной информации об этом нет.
Аналогичная ситуация в семи жилых домах. Там тоже наблюдаются последствия воздушной атаки. А в селе Чалтырь из-за сбитых беспилотников загорелся частный дом и несколько автомобилей, стоявших поблизости.
— По оперативной информации, никто из людей не пострадал. Информация уточняется, — сообщил Юрий Слюсарь.
В селе Крым тем временем воспламенился завод. Пожар на территории производственного предприятия смогли потушить уже утром, после 07.00 мск.
— С 3 утра у нас грохотало! Живу в Чалтыре, бабахнуло прям очень громко — рядом где-то в 4 утра. Сидела рядом с детьми и не давала проснуться! — поделилась одна из местных жительниц в комментариях к посту главы региона.