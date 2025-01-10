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Posted 10 января, 06:09

Published 10 января, 06:09

Modified 10 января, 07:08

Updated 10 января, 07:08

Обломки дронов 10 января упали на школу в Ростовской области

Обломки дронов 10 января упали на школу в Ростовской области

10 января 2025, 06:09
Фото: 1MI. Обломки дронов 10 января упали на школу в Ростовской области
Губернатор Ростовской области сообщил о последствиях воздушной атаки. Помимо горящих домов и машин с заводом, повреждения получило учебное заведение в Куйбышевском районе. Об этом Юрий Слюсарь рассказал в своем telegram-канале.

В хуторе Крюков в школе выбило стекла, фасад и кровлю посекли летящие обломки БПЛА. Вероятно, занятия в ближайшие дни там проводить не будут, однако официальной информации об этом нет.

Аналогичная ситуация в семи жилых домах. Там тоже наблюдаются последствия воздушной атаки. А в селе Чалтырь из-за сбитых беспилотников загорелся частный дом и несколько автомобилей, стоявших поблизости.

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— По оперативной информации, никто из людей не пострадал. Информация уточняется, — сообщил Юрий Слюсарь.

В селе Крым тем временем воспламенился завод. Пожар на территории производственного предприятия смогли потушить уже утром, после 07.00 мск.

— С 3 утра у нас грохотало! Живу в Чалтыре, бабахнуло прям очень громко — рядом где-то в 4 утра. Сидела рядом с детьми и не давала проснуться! — поделилась одна из местных жительниц в комментариях к посту главы региона.
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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Школа#Пожар#БПЛА#Завод#Куйбышевский район#Дроны#Юрий Слюсарь#Воздушная атака
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