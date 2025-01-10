«Отражают атаку»: Слюсарь сообщил о сбитых беспилотниках рядом с Ростовом-на-Дону

Posted 10 января, 04:52
Published 10 января, 04:52
Modified 10 января, 04:55
Updated 10 января, 04:55
Этой ночью над регионом заметили воздушные цели. ВС РФ отразили массированную атаку, уничтожив и подавив БПЛА с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
Часть дронов перехватили недалеко от донской столицы, в Мясниковском районе. Там в селе Чалтырь в результате атаки загорелся частный дом и машины, припаркованные поблизости. В селе Крым случился пожар на производстве. А в хуторе Крюков Куйбышевского района выбило стекла в жилых домах и школе.
— Силы и средства ПВО отражают в Ростовской области массированную воздушную атаку врага. На данный момент уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 16 БПЛА, — написал он в своем тг-канале.
Юрий Слюсарь уточнил, что никто из людей не пострадал.
— Всю ночь были грохоты, — пишут в комментариях подписчики. — Я проснулась от сильного взрыва.
Накануне днем в Ростове сработала система оповещения о ЧС. Однако тогда не было атаки БПЛА.