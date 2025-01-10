«Отражают атаку»: Слюсарь сообщил о сбитых беспилотниках рядом с Ростовом-на-Дону

Часть дронов перехватили недалеко от донской столицы, в Мясниковском районе. Там в селе Чалтырь в результате атаки загорелся частный дом и машины, припаркованные поблизости. В селе Крым случился пожар на производстве. А в хуторе Крюков Куйбышевского района выбило стекла в жилых домах и школе.