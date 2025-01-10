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Posted 10 января, 04:52

Published 10 января, 04:52

Modified 10 января, 04:55

Updated 10 января, 04:55

Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке беспилотников на Ростовскую область

«Отражают атаку»: Слюсарь сообщил о сбитых беспилотниках рядом с Ростовом-на-Дону

10 января 2025, 04:52
Фото: Изображение Midjourney. Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке беспилотников на Ростовскую область

Юрий Слюсарь сообщил о сбитых беспилотниках рядом с Ростовом-на-Дону

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о работе ПВО. Глава региона рассказал о сбитых беспилотниках и последствиях в своем tekegram-канале ранним утром 10 января.

Этой ночью над регионом заметили воздушные цели. ВС РФ отразили массированную атаку, уничтожив и подавив БПЛА с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Часть дронов перехватили недалеко от донской столицы, в Мясниковском районе. Там в селе Чалтырь в результате атаки загорелся частный дом и машины, припаркованные поблизости. В селе Крым случился пожар на производстве. А в хуторе Крюков Куйбышевского района выбило стекла в жилых домах и школе.

— Силы и средства ПВО отражают в Ростовской области массированную воздушную атаку врага. На данный момент уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 16 БПЛА, — написал он в своем тг-канале.
Слюсарь сообщил об атаке БПЛА в Ростовской области 8 января
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Юрий Слюсарь уточнил, что никто из людей не пострадал.

— Всю ночь были грохоты, — пишут в комментариях подписчики. — Я проснулась от сильного взрыва.

Накануне днем в Ростове сработала система оповещения о ЧС. Однако тогда не было атаки БПЛА.

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