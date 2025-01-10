Пешие посыльные будут предупреждать об атаках беспилотников в Ростовской области

Posted 10 января, 12:14
Published 10 января, 12:14
Modified 10 января, 12:16
Updated 10 января, 12:16
В телеграмм-канале главы Мясниковского района Андрея Топурджияна жители пожаловались на неработающие сирены во время вражеской атаки на донской регион.
На это местные власти ответили, что в данный момент в семи селах система оповещения об опасности на воздухе находится «в стадии модернизации».
Вместо этого, как сообщили в администрации Мясниковского района, жителям разносят сведения через социальные сети и мессенджеры, а также с помощью обходов дворов пешими посыльными и автотранспортом с мегафоном.
Ранее жители донского региона массово пожаловались на отсутствие предупреждения о беспилотной атаке.