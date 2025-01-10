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Posted 10 января, 12:14

Published 10 января, 12:14

Modified 10 января, 12:16

Updated 10 января, 12:16

В Ростовской области население оповещают об опасности БПЛА с помощью пеших посыльных

Пешие посыльные будут предупреждать об атаках беспилотников в Ростовской области

10 января 2025, 12:14
Фото: mil.ru. В Ростовской области население оповещают об опасности БПЛА с помощью пеших посыльных
В семи поселениях Ростовской области из-за нерабочей системы оповещения местных жителей об атаках на воздухе предупреждают пешие посыльные. Об этом сообщили в администрации Мясниковского района.

В телеграмм-канале главы Мясниковского района Андрея Топурджияна жители пожаловались на неработающие сирены во время вражеской атаки на донской регион.

На это местные власти ответили, что в данный момент в семи селах система оповещения об опасности на воздухе находится «в стадии модернизации».

Вместо этого, как сообщили в администрации Мясниковского района, жителям разносят сведения через социальные сети и мессенджеры, а также с помощью обходов дворов пешими посыльными и автотранспортом с мегафоном.

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Ранее жители донского региона массово пожаловались на отсутствие предупреждения о беспилотной атаке.

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