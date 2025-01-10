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Posted 10 января, 18:00

Published 10 января, 18:00

Modified 10 января, 18:02

Updated 10 января, 18:02

После атаки БПЛА в Мясниковском районе объявили режим ЧС

После атаки БПЛА в Мясниковском районе объявили режим ЧС

10 января 2025, 18:00
Фото: 1MI. После атаки БПЛА в Мясниковском районе объявили режим ЧС
После атаки беспилотников в Ростовской области ввели режим ЧС в Мясниковском районе. Об этом сообщил глава района Андрей Торпуджиян в своем telegram-канале 10 января.

Режим ЧС действует не по всему району, а только в границах поврежденных объектов. Речь идет о жилом доме и трех легковых автомобилях, которые уничтожил пожар в селе Чалтырь, а также о складе готовой продукции на предприятии общей площадью порядка двух тысяч квадратных метров в селе Крым.

На места выезжали экстренные службы и члены районной комиссии по ЧС. Для ликвидации последствий направили спецтехнику.

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В ближайшее время власти муниципалитета планируют встретиться с пострадавшими и обсудить меры поддержки и помощи.

— По данным Роспотребнадзора уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе не обнаружено, — отметил Андрей Торпуджиян.

Как сообщала RostovGazeta воздушную атаку из 16 беспилотников отразили в Ростовской области в ночь на 10 января.

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