После атаки БПЛА в Мясниковском районе объявили режим ЧС

Posted 10 января, 18:00
Published 10 января, 18:00
Modified 10 января, 18:02
Updated 10 января, 18:02
Режим ЧС действует не по всему району, а только в границах поврежденных объектов. Речь идет о жилом доме и трех легковых автомобилях, которые уничтожил пожар в селе Чалтырь, а также о складе готовой продукции на предприятии общей площадью порядка двух тысяч квадратных метров в селе Крым.
На места выезжали экстренные службы и члены районной комиссии по ЧС. Для ликвидации последствий направили спецтехнику.
В ближайшее время власти муниципалитета планируют встретиться с пострадавшими и обсудить меры поддержки и помощи.
— По данным Роспотребнадзора уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе не обнаружено, — отметил Андрей Торпуджиян.
Как сообщала RostovGazeta воздушную атаку из 16 беспилотников отразили в Ростовской области в ночь на 10 января.