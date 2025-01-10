После атаки БПЛА в Мясниковском районе объявили режим ЧС

Режим ЧС действует не по всему району, а только в границах поврежденных объектов. Речь идет о жилом доме и трех легковых автомобилях, которые уничтожил пожар в селе Чалтырь, а также о складе готовой продукции на предприятии общей площадью порядка двух тысяч квадратных метров в селе Крым.