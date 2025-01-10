Пьяный подросток зарезал бездомного на Парамоновских складах в Ростове-на-Дону

Инцидент произошел в марте 2024 года на Парамоновских складах в Ростове-на-Дону. Подросток в состоянии алкогольного опьянения пришел погулять по территории памятника культурного наследия, когда столкнулся с мужчиной без определенного места жительства. Молодой человек нашел малозначительный повод, чтобы пристать к бездомному и нанес ему несколько ударов ножом по жизненно-важным органам. Пострадавший умер на месте от полученных травм.