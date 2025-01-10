rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 18:11

Published 10 января, 18:11

Modified 10 января, 18:13

Updated 10 января, 18:13

Пьяный подросток зарезал бездомного на Парамоновских складах в Ростове-на-Дону

Пьяный подросток зарезал бездомного на Парамоновских складах в Ростове-на-Дону

10 января 2025, 18:11
Фото: 1MI. Пьяный подросток зарезал бездомного на Парамоновских складах в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону подросток убил бомжа, нанеся ему множественные удары ножом, сообщает Следком Ростовской области.

Инцидент произошел в марте 2024 года на Парамоновских складах в Ростове-на-Дону. Подросток в состоянии алкогольного опьянения пришел погулять по территории памятника культурного наследия, когда столкнулся с мужчиной без определенного места жительства. Молодой человек нашел малозначительный повод, чтобы пристать к бездомному и нанес ему несколько ударов ножом по жизненно-важным органам. Пострадавший умер на месте от полученных травм.

Труп девушки нашли под окнами жилого комплекса в центре Ростова-на-Дону
Узнать подробнее

На подростка завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В ходе его расследования фигуранта поместили под стражу. В настоящий момент доказательная база собрана и направлена в суд.

Добавим, что статья предусматривает наказание сроком от шести до 15 лет.

Ранее в Таганроге нашли убитым шестимесячного мальчика и раненным его брата-близнеца.

Читайте также:
СКР возбудил дела после нападений мужчины с ножом на девушку и подростка в РостовеСтало известно, за что был ранее судим напавший на людей с ножом мужчина в РостовеПолиция Ростова-на-Дону прокомментировала кражу машины у курского волонтера
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Убийство#Последние новости Ростова на сегодня#Уголовное дело#18+#Бомжи#Нож#Подросток#Трудные подростки#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика