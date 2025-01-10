«Разбудил беспилотник»: жители Ростовской области пожаловались на отсутствие сирен

Как сообщала RostovGazeta, над Ростовской областью в ночь на 10 января сбили 16 беспилотников. Воздушную атаку удалось отразить, однако без последствий не обошлось. В Мясниковском районе загорелся жилой дом и машины, а также произошел пожар на территории завода. В Куйбышевском районе выбило стекла в школе и нескольких домах, обломки повредили фасад и кровлю.