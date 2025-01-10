«Разбудил беспилотник»: жители Ростовской области пожаловались на отсутствие сирен

Posted 10 января, 07:17
Published 10 января, 07:17
Modified 10 января, 07:19
Updated 10 января, 07:19
Как сообщала RostovGazeta, над Ростовской областью в ночь на 10 января сбили 16 беспилотников. Воздушную атаку удалось отразить, однако без последствий не обошлось. В Мясниковском районе загорелся жилой дом и машины, а также произошел пожар на территории завода. В Куйбышевском районе выбило стекла в школе и нескольких домах, обломки повредили фасад и кровлю.
— А где сирены в Мясниковском районе? Меня лично беспилотник разбудил. А потом под окнами бабах, — рассказали очевидцы. — Как вот людям узнать, что тревога? Если она и есть, то только в нескольких местах и на расстоянии 50 метров ее не слышно уже.
— Аналогично. Мало того, что приложение МЧС не выполняет функцию по оповещению, еще и смс по Ростову не приходят вообще, зато целыми сутками сыпятся по Кущевскому району и Краснодарскому краю, — добавили другие.
— У нас, когда по нефтяным резервуарам ударило в Азовском районе, тоже и беспилотники слышали, и бабах слышали, прям недалеко от дома. И никакой сирены, ничего не было! — вспомнил еще один подписчик главы региона.
При этом накануне днем в Ростове сразу в нескольких районах раздавался вой сирен. Информации об атаке тогда так и не появилось.