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Posted 10 января, 07:17

Published 10 января, 07:17

Modified 10 января, 07:19

Updated 10 января, 07:19

«Разбудил беспилотник»: система оповещения о ЧС не работала в Ростовской области

«Разбудил беспилотник»: жители Ростовской области пожаловались на отсутствие сирен

10 января 2025, 07:17
Фото: mil.ru. «Разбудил беспилотник»: система оповещения о ЧС не работала в Ростовской области

Жители Ростовской области пожаловались на отсутствие сирен во время атаки БПЛА

Жители Ростовской области массово жалуются на отсутствие предупреждения об опасности атаки беспилотников. О том, что сирена была выключена, люди рассказали в комментариях к посту врио губернатора Юрия Слюсаря в его telegram-канале.

Как сообщала RostovGazeta, над Ростовской областью в ночь на 10 января сбили 16 беспилотников. Воздушную атаку удалось отразить, однако без последствий не обошлось. В Мясниковском районе загорелся жилой дом и машины, а также произошел пожар на территории завода. В Куйбышевском районе выбило стекла в школе и нескольких домах, обломки повредили фасад и кровлю.

— А где сирены в Мясниковском районе? Меня лично беспилотник разбудил. А потом под окнами бабах, — рассказали очевидцы. — Как вот людям узнать, что тревога? Если она и есть, то только в нескольких местах и на расстоянии 50 метров ее не слышно уже.
Десяток беспилотников перехватили над Азовским морем
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— Аналогично. Мало того, что приложение МЧС не выполняет функцию по оповещению, еще и смс по Ростову не приходят вообще, зато целыми сутками сыпятся по Кущевскому району и Краснодарскому краю, — добавили другие.
— У нас, когда по нефтяным резервуарам ударило в Азовском районе, тоже и беспилотники слышали, и бабах слышали, прям недалеко от дома. И никакой сирены, ничего не было! — вспомнил еще один подписчик главы региона.

При этом накануне днем в Ростове сразу в нескольких районах раздавался вой сирен. Информации об атаке тогда так и не появилось.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ЧС#Сирены#Атака БПЛА
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