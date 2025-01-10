«Сгорел дотла»: полыхающий после атаки БПЛА дом в Чалтыре под Ростовом попал на видео

Posted 10 января, 05:27
Published 10 января, 05:27
Modified 10 января, 05:29
Updated 10 января, 05:29
По информации врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсаря, в ночь на 10 января военные отразили атаку 16 беспилотников. Но, без последствий на земле не обошлось. В Куйбышевском районе повреждения кровли, остекления и фасадов получили шесть частных домов и школа.
В селе Крым рядом с Ростовом-на-Дону пожар возник на предприятии, производящем напольные покрытия «Пластфактор». В селе Чалтырь сгорел частный дом и автомобили, находившиеся во дворе.
По словам очевидцев, люди успели выскочить из дома, только поэтому никто не пострадал Само строение сгорело буквально дотла. Соседи рассказали, что после того, как услышали грохот, вместе с детьми спустились в подвал. «Дети в страхе прямо, просидели там всю ночь. Когда проснулись от хлопка, думали, что горят постройки во дворе, а оказалось — дом соседей», — рассказала в комментариях в одном из тг-каналов встревоженная местная жительница.
На видео видно масштабы пожара, уничтожившего жилой дом. Столб пламени и дыма можно было заметить даже за несколько километров от места происшествия.