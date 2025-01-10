«Сгорел дотла»: полыхающий после атаки БПЛА дом в Чалтыре под Ростовом попал на видео

По словам очевидцев, люди успели выскочить из дома, только поэтому никто не пострадал Само строение сгорело буквально дотла. Соседи рассказали, что после того, как услышали грохот, вместе с детьми спустились в подвал. «Дети в страхе прямо, просидели там всю ночь. Когда проснулись от хлопка, думали, что горят постройки во дворе, а оказалось — дом соседей», — рассказала в комментариях в одном из тг-каналов встревоженная местная жительница.