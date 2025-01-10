«Случайные люди»: автоюрист рассказал, кто работает на эвакуаторах в Ростове

Все знают, что водитель обязан иметь при себе документы, подтверждающие право управлять транспортным средством. Водители эвакуаторов — не исключение. Однако помимо обычных документов на управление, у них должно быть удостоверение, подтверждающее умение управлять специальной техникой. Такое удостоверение выдается после прохождения обучения.