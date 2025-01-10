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Posted 10 января, 16:46

Published 10 января, 16:46

Modified 10 января, 16:48

Updated 10 января, 16:48

«Случайные люди»: автоюрист рассказал, кто работает на эвакуаторах в Ростове

«Случайные люди»: автоюрист рассказал, кто работает на эвакуаторах в Ростове

10 января 2025, 16:46
Фото: Изображение Midjourney. «Случайные люди»: автоюрист рассказал, кто работает на эвакуаторах в Ростове

Автоюрист Азаров рассказал о проблемах работы эвакуаторов в Ростовской области

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Эксклюзив
Автоюрист и страховщик ОСАГО Алексей Азаров сообщил корреспонденту RostovGazeta, что у многих эвакуаторщиков Ростова якобы отсутствуют подтверждающие квалификацию удостоверения.

Все знают, что водитель обязан иметь при себе документы, подтверждающие право управлять транспортным средством. Водители эвакуаторов — не исключение. Однако помимо обычных документов на управление, у них должно быть удостоверение, подтверждающее умение управлять специальной техникой. Такое удостоверение выдается после прохождения обучения.

Для водителей эвакуаторов, оснащенных краном-манипулятором, требуется и другой документ — разрешающий работы на крановых установках.

Автоюрист отмечает, что по донской столице ездит порядка ста машин эвакуаторов.

«Я подходил к очень многим и интересовался, есть ли у водителей специальное удостоверение. Ни у кого не оказалось! То есть на эвакуаторах в Ростове работают случайные люди?» — задается вопросом Алексей Азаров.

Спикер подчеркивает, что это нонсенс. Ведь если машину неправильно закрепить, последствия могут быть очень серьезными.

Подробнее о том, как работают эвакуаторщики автомобилей в Ростове — в большом материале RostovGazeta.

«Бандитский рынок»: как работает эвакуация автомобилей в Ростове
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