«Случайные люди»: автоюрист рассказал, кто работает на эвакуаторах в Ростове

Posted 10 января, 16:46
Published 10 января, 16:46
Modified 10 января, 16:48
Updated 10 января, 16:48
Все знают, что водитель обязан иметь при себе документы, подтверждающие право управлять транспортным средством. Водители эвакуаторов — не исключение. Однако помимо обычных документов на управление, у них должно быть удостоверение, подтверждающее умение управлять специальной техникой. Такое удостоверение выдается после прохождения обучения.
Для водителей эвакуаторов, оснащенных краном-манипулятором, требуется и другой документ — разрешающий работы на крановых установках.
Автоюрист отмечает, что по донской столице ездит порядка ста машин эвакуаторов.
«Я подходил к очень многим и интересовался, есть ли у водителей специальное удостоверение. Ни у кого не оказалось! То есть на эвакуаторах в Ростове работают случайные люди?» — задается вопросом Алексей Азаров.
Спикер подчеркивает, что это нонсенс. Ведь если машину неправильно закрепить, последствия могут быть очень серьезными.
Подробнее о том, как работают эвакуаторщики автомобилей в Ростове — в большом материале RostovGazeta.