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Posted 10 января, 04:56

Published 10 января, 04:56

Modified 10 января, 04:58

Updated 10 января, 04:58

«Слышали не меньше 20 раскатов»: под Ростовом горит завод после атаки БПЛА

«Слышали не меньше 20 раскатов»: под Ростовом горит завод после атаки БПЛА

10 января 2025, 04:56
Фото: 1MI. «Слышали не меньше 20 раскатов»: под Ростовом горит завод после атаки БПЛА

Рядом с Ростовом-на-Дону после атаки БПЛА вспыхнул завод

В Ростовской области отражают атаку вражеских беспилотников. В настоящее время известно об уничтожении 16 аппаратов на подлете к окрестностям Ростова-на-Дону и в Куйбышевском районе Ростовской области.

Как проинформировал врио губернатора Юрий Слюсарь, в хуторе Крюков Куйбышевского района из-за падения беспилотника повреждения получили несколько строений. В зданиях выбило стекла и посекло фасады. Речь идет о шести жилых домах и здании школы.

В Мясниковском районе в селе Чалтырь из-за упавших обломков загорелся частный дом и припаркованные во дворе машины. В селе Крым пожар после ночной атаки возник на предприятии. Судя по видео и комментариям в Сети, речь идет о заводе модульных напольных покрытий «Пластфактор».

Слюсарь сообщил об атаке БПЛА в Ростовской области 8 января
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Очевидцы опубликовали снимки и видео полыхающего завода и сообщили, что перед тем, как он загорелся, было слышно не меньше 20 раскатов грохота, видимо, работала система ПВО.

На видео заметно, как столб огня и пламени над заводом в селе Крым поднимается вверх.

Накануне жителей Ростова испугала тревожная сирена, которая выла не меньше 15 минут.

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