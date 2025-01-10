«Слышали не меньше 20 раскатов»: под Ростовом горит завод после атаки БПЛА

Posted 10 января, 04:56
Published 10 января, 04:56
Modified 10 января, 04:58
Updated 10 января, 04:58
Как проинформировал врио губернатора Юрий Слюсарь, в хуторе Крюков Куйбышевского района из-за падения беспилотника повреждения получили несколько строений. В зданиях выбило стекла и посекло фасады. Речь идет о шести жилых домах и здании школы.
В Мясниковском районе в селе Чалтырь из-за упавших обломков загорелся частный дом и припаркованные во дворе машины. В селе Крым пожар после ночной атаки возник на предприятии. Судя по видео и комментариям в Сети, речь идет о заводе модульных напольных покрытий «Пластфактор».
Очевидцы опубликовали снимки и видео полыхающего завода и сообщили, что перед тем, как он загорелся, было слышно не меньше 20 раскатов грохота, видимо, работала система ПВО.
На видео заметно, как столб огня и пламени над заводом в селе Крым поднимается вверх.
Накануне жителей Ростова испугала тревожная сирена, которая выла не меньше 15 минут.