«Слышали не меньше 20 раскатов»: под Ростовом горит завод после атаки БПЛА

В Мясниковском районе в селе Чалтырь из-за упавших обломков загорелся частный дом и припаркованные во дворе машины. В селе Крым пожар после ночной атаки возник на предприятии. Судя по видео и комментариям в Сети, речь идет о заводе модульных напольных покрытий «Пластфактор».