Спустя полгода в Ростовской области отменили режим ЧС из-за засухи и заморозков

Posted 10 января, 19:08
Published 10 января, 19:08
Modified 10 января, 19:08
Updated 10 января, 19:08
Напомним, что весной 2024 года был введен первый режим ЧС, который был связан с резким понижением температуры и заморозками. Похолодание уничтожило урожай и принесло большой ущерб аграриям. А летом этого же года был введен второй режим ЧС из-за засухи. Холод неожиданно сменился невыносимой жарой, из-за чего посевы также пострадали.
В конце 2024 года врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ, прекращающий действие двух распоряжений бывшего губернатора региона Василия Голубева «О введении режима чрезвычайной ситуации». Оба были подписаны более полугода назад — 15 мая и 11 июня 2024 года.
Добавим, что контролировать исполнение распоряжения будет замгубернатора Ростовской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.
Ранее власти Таганрога ввели режим ЧС для домов, пострадавших при атаке беспилотников.