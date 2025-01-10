Спустя полгода в Ростовской области отменили режим ЧС из-за засухи и заморозков

Напомним, что весной 2024 года был введен первый режим ЧС, который был связан с резким понижением температуры и заморозками. Похолодание уничтожило урожай и принесло большой ущерб аграриям. А летом этого же года был введен второй режим ЧС из-за засухи. Холод неожиданно сменился невыносимой жарой, из-за чего посевы также пострадали.