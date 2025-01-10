Стали известны подробности пожара на заводе под Ростовом после атаки БПЛА

Posted 10 января, 07:34
Published 10 января, 07:34
Modified 10 января, 07:36
Updated 10 января, 07:36
По информации главы региона, в ночь на 10 января в Ростовской области сбили 16 беспилотных летательных аппаратов. Обошлось без пострадавших, но в результате атаки повреждения получили семь жилых домов и школа в хуторе Крюков в Тарасовском районе региона.
Кроме того, в селе Чалтырь практически полностью сгорел частный дом и несколько автомобилей во дворе. А в селе Крым рядом с Ростовом-на-Дону вспыхнуло производственное предприятие.
Местные жители сообщают, что горел завод «Пластфактор», который производит модульные напольные покрытия.
Юрий Слюсарь сообщил, что площадь возгорания на предприятии составила 2 тысячи квадратных метров. К 7 утра спасателям удалось справиться с открытым горением, а к половине восьмого полностью ликвидировать пожар. В результате происшествия никто не пострадал.