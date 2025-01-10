Стали известны подробности пожара на заводе под Ростовом после атаки БПЛА

По информации главы региона, в ночь на 10 января в Ростовской области сбили 16 беспилотных летательных аппаратов. Обошлось без пострадавших, но в результате атаки повреждения получили семь жилых домов и школа в хуторе Крюков в Тарасовском районе региона.