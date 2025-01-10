rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 07:34

Published 10 января, 07:34

Modified 10 января, 07:36

Updated 10 января, 07:36

Стали известны подробности пожара на заводе под Ростовом после атаки БПЛА

Стали известны подробности пожара на заводе под Ростовом после атаки БПЛА

10 января 2025, 07:34
Фото: 72.mchs.gov.ru/видео тг Ростов Главный. иллюстрация. Стали известны подробности пожара на заводе под Ростовом после атаки БПЛА

Площадь пожара на заводе под Ростовом после атаки БПЛА составила 2000 кв м

В селе Чалтырь рядом с Ростовом-на-Дону в результате атаки БПЛА загорелся завод по производству модульных напольных покрытий. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил подробности о пожаре.

По информации главы региона, в ночь на 10 января в Ростовской области сбили 16 беспилотных летательных аппаратов. Обошлось без пострадавших, но в результате атаки повреждения получили семь жилых домов и школа в хуторе Крюков в Тарасовском районе региона.

Кроме того, в селе Чалтырь практически полностью сгорел частный дом и несколько автомобилей во дворе. А в селе Крым рядом с Ростовом-на-Дону вспыхнуло производственное предприятие.

«Слышали не меньше 20 раскатов»: под Ростовом горит завод после атаки БПЛА
Узнать подробнее

Местные жители сообщают, что горел завод «Пластфактор», который производит модульные напольные покрытия.

Юрий Слюсарь сообщил, что площадь возгорания на предприятии составила 2 тысячи квадратных метров. К 7 утра спасателям удалось справиться с открытым горением, а к половине восьмого полностью ликвидировать пожар. В результате происшествия никто не пострадал.

Читайте также:
«Сгорел дотла»: полыхающий после атаки БПЛА дом в Чалтыре под Ростовом попал на видеоВ Таганроге отключили электричество после атаки БПЛА 5 январяДесяток беспилотников перехватили над Азовским морем
#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#СВО#БПЛА#Беспилотники#Село Чалтырь#Тарасовский район#Происшествия#Юрий Слюсарь#Село Крым
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика