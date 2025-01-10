Стрельба у военной части напугала жителей Таганрога вечером 10 января

Posted 10 января, 20:18
Published 10 января, 20:18
Modified 10 января, 20:21
Updated 10 января, 20:21
В региональном ГУ МВД объяснили ситуацию. Оказалось, что звуки стрельбы доносились с полигона.
По официальным данным, в Таганроге проводили плановые учениям по обеспечению безопасности. Выстрелы производили холостыми патронами по согласованию с командованием ЮВО.
Ранее жителей Ростовской области переполошил звук взрывов ранним утром 10 января. Военные отразили атаку 16 беспилотников. Некоторые из них при падении повредили школу, ДК, жилые дома, автомобили и склад с готовой продукцией. В Мясниковском районе на местах происшествий в результате падения дронов ввели режим ЧС.