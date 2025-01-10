rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 20:18

Published 10 января, 20:18

Modified 10 января, 20:21

Updated 10 января, 20:21

Жителей Таганрога напугали звуки стрельбы вечером 10 января

Стрельба у военной части напугала жителей Таганрога вечером 10 января

10 января 2025, 20:18
Фото: 1MI. Жителей Таганрога напугали звуки стрельбы вечером 10 января
В Ростовской области жителей приморского города напугали звуки выстрелов. Об этом они рассказали в соцсетях вечером 10 января.

В региональном ГУ МВД объяснили ситуацию. Оказалось, что звуки стрельбы доносились с полигона.

По официальным данным, в Таганроге проводили плановые учениям по обеспечению безопасности. Выстрелы производили холостыми патронами по согласованию с командованием ЮВО.

Спустя полгода в Ростовской области отменили режим ЧС из-за засухи и заморозков
Узнать подробнее

Ранее жителей Ростовской области переполошил звук взрывов ранним утром 10 января. Военные отразили атаку 16 беспилотников. Некоторые из них при падении повредили школу, ДК, жилые дома, автомобили и склад с готовой продукцией. В Мясниковском районе на местах происшествий в результате падения дронов ввели режим ЧС.

Читайте также:
Власти Таганрога ввели режим ЧС для домов, пострадавших при атаке беспилотниковВ Минобороны РФ рассказали о массированной атаке БПЛА по Ростовской областиСлюсарь сообщил об опасности приближения к обломкам БПЛА в Ростовской области
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Режим ЧС#Стрельба#Атака БПЛА#Дроны
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика