Стрельба у военной части напугала жителей Таганрога вечером 10 января

Ранее жителей Ростовской области переполошил звук взрывов ранним утром 10 января. Военные отразили атаку 16 беспилотников. Некоторые из них при падении повредили школу, ДК, жилые дома, автомобили и склад с готовой продукцией. В Мясниковском районе на местах происшествий в результате падения дронов ввели режим ЧС.